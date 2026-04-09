Jaja moraju da budu na sobnoj temperaturi pre kuvanja

Uoči Vaskrsa, domaćice širom Srbije i regiona užurbano planiraju praznični meni i farbanje jaja, koje je jedan od najvažnijih simbola ovog velikog hrišćanskog praznika. Prema tradiciji,jaja se kuvaju na Veliki petak ili Veliku subotu, ali se često dogodi da prilikom kuvanja - popucaju.

Iako deluje jednostavno, kuvanje jaja bez oštećenja zahteva pažnju i nekoliko korisnih trikova koji mogu napraviti veliku razliku. Donosimo vam dva jednostavna saveta koji će vam pomoći da jaja ostanu cela i savršena za farbanje.

1. Jaja moraju biti na sobnoj temperaturi

Jedna od najčešćih grešaka je stavljanje hladnih jaja direktno iz frižidera u ključalu vodu. Nagla promena temperature dovodi do pucanja ljuske. Zato:

Izvadite jaja iz frižidera bar 2 sata pre kuvanja.

Vodu u kojoj kuvate jaja neka bude sobne temperature – postepeno je zagrevajte, bez naglog ključanja.

Ovim korakom dajete ljusci vremena da se prilagodi temperaturi i smanjujete rizik od pucanja.

2. Trik sa solju, sirćetom i kuhinjskom krpom

Ovaj domaćinski trik garantuje uspeh:

Na dno šerpe stavite čistu kuhinjsku krpu – jaja će ležati mekano i neće udarati jedno o drugo.

Na 1 litar vode dodajte:

1 kašiku soli – pomaže u očvršćavanju ljuske.

malo sirćeta – sprečava razlivanje belanca ako ipak dođe do pukotine.

Ova kombinacija štiti jaja spolja, ali i olakšava kasnije farbanje i ljuštenje.

Kako znati da su jaja savršeno kuvana?

Za Vaskrs je važno da jaja budu tvrdo kuvana. Idealno vreme kuvanja je 10 minuta nakon što voda provri. Nakon toga, jaja stavite u hladnu vodu da se zaustavi proces kuvanja i lakše oljušte.

Pogledajte video: Farbanje jaja olovkom