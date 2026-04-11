Slušaj vest

Ako želite da pečenje iz rerne bude ukusnije i zanimljivije, postoji jednostavan način da običan komad mesa pretvorite u pravo gastronomsko uživanje.

Umesto klasične pripreme bez mnogo začina, dovoljno je dodati nekoliko sastojaka koji će jelu dati potpuno novu dimenziju.

Juneće meso u ovoj varijanti dobija poseban šmek zahvaljujući kombinaciji senfa, meda i aromatičnog bilja. Rezultat je meso koje je spolja lepo zapečeno i hrskavo, a iznutra mekano i sočno.

Sastojci:

juneća pečenica

biber

mešavina začina poput ruzmarina i timijana

malo ljutog senfa

med

ulje

so

Junetina Foto: Vichaya Kiatying-Angsulee / Panthermedia / Profimedia

Priprema:

Najpre meso očistite od viška masnoće i ostavite ga da se rashladi kako bi lakše upilo začine. Zatim ga premažite senfom i medom, pa dobro uvaljajte u biber i začinsko bilje kako bi dobilo bogat ukus sa blagom notom slatkoće.

Meso stavite u pleh obložen papirom za pečenje, ali ga nemojte soliti unapred, jer bi to moglo da ga isuši tokom pečenja.

Jedan mali trik pravi veliku razliku, pre nego što meso ubacite u rernu, prelijte ga vrelim uljem. Rernu zagrejte na najvišu temperaturu kako bi se brzo formirala zlatna korica, dok unutrašnjost ostaje sočna.

Ukoliko volite srednje pečeno meso, dovoljno je da ga pečete oko 20 minuta. Za potpuno pečeno, nakon tog vremena smanjite temperaturu na 200 stepeni i nastavite pečenje još oko 40 minuta.

Kada je gotovo, prebacite meso na aluminijumsku foliju, posolite ga i zatvorite da odstoji petnaestak minuta. Ovaj korak je važan jer omogućava da se sokovi ravnomerno rasporede, pa meso ostaje mekano i ukusno.

Na kraju ga isecite na šnite i poslužite. Ovako pripremljeno pečenje sigurno će postati jedno od omiljenih jela na vašoj trpezi.

(Kurir.rs/Informer)

