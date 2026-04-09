Vaskršnji praznici su pred vratima, a sutrašnji Veliki petak predstavlja najtužniji dan u hrišćanstvu, posvećen stradanju Isusa Hrista. Ovo je vreme strogog posta i pripreme za najradosniji praznik, Vaskrs, koji ove godine proslavljamo 12. aprila.

Pored tradicionalnog bojenja jaja, običaj nalaže da se trpeza prilagodi pravilima posta. U nastavku vam donosimo predlog kompletnog posnog jelovnika koji je zasitan, ukusan i u potpunosti u duhu tradicije.

Doručak: Domaća pita sa šampinjonima (pripremljena na vodi)

Posna pita iz manastirske kuhinje osvaja jednostavnošću i bogatim ukusom Foto: Shutterstock

Ovo jelo je idealno za početak dana jer pruža neophodnu energiju bez upotrebe ijedne kapi masnoće.

Šta vam je potrebno:

  • Pakovanje gotovih kora za pitu
  • Pola kilograma šampinjona (ili neke druge vrste pečuraka po izboru)
  • Jedna glavica crnog luka
  • Začini: so, biber i svež peršun
  • Malo obične vode za prskanje i dinstanje

Način pripreme:

Crni luk i pečurke iseckajte što sitnije. U tiganju ih dinstajte koristeći samo malo vode umesto ulja, sve dok potpuno ne omekšaju i dok višak tečnosti ne ispari. Na kraju umešajte so, biber i peršun. Ređajte kore u posudu za pečenje, vodeći računa da svaku malo nakvasite vodom. Fil nanosite na svaku drugu ili treću koru, a pitu možete slagati klasično ili je uvijati u tanke rolate. Pre nego što je stavite u rernu, gornju koru još jednom poprskajte vodom. Pecite na 180°C oko pola sata do 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.

Ručak: Tradicionalni beli pasulj na vodi

Posni beli pasulj idealan za ručak za Veliki petak Foto: Profimedia

Nijedan post u našim krajevima ne može da prođe bez čuvenog pasulja, koji je simbol skromne, a hranljive trpeze.

Šta vam je potrebno:

  • 300 g belog pasulja
  • Jedna glavica crnog luka i jedan čen belog luka
  • Jedna šargarepa
  • Lovorov list za aromu
  • Dve kašičice crvene mlevene paprike (aleve paprike), so i biber

Način pripreme:

Najbolje je da pasulj potopite u vodu veče pre pripreme, a zatim ga sutradan skuvate. U odvojenom sudu, na malo vode prodinstajte crni luk dok ne postane staklast, pa mu dodajte seckanu šargarepu, začine i skuvani pasulj. Ostavite sve zajedno da lagano krčka dok se ukusi ne povežu i tečnost ne dobije željenu gustinu.

Večera: Mediteranska salata sa lignjama i krompirom

Posna salata sa lignjama i krompirom idealna za Veliki petak Foto: Olena Danileiko / Alamy / Profimedia

Za lagan završetak dana, predlažemo recept koji donosi miris mora i savršen je balans ukusa.

Šta vam je potrebno:

  • 500 g lignji (mogu se koristiti i zaleđene)
  • 3 do 4 krompira srednje veličine
  • Jedna glavica crvenog luka i dva čena belog luka
  • Sok od jednog sveže isceđenog limuna
  • Malo maslinovog ulja (ako vaš post dozvoljava ulje, u suprotnom izostavite)
  • So, biber i dosta svežeg peršuna

Način pripreme:

Krompir skuvajte u posoljenoj vodi, pa ga još toplog isecite na kockice ili kolutove kako bi bolje upio dresing. Lignje očistite i kratko prokuvajte (najviše 2 do 3 minuta) ili ih izgrilujte u tiganju bez dodavanja masnoće. Budite oprezni sa dužinom termičke obrade kako lignje ne bi postale tvrde. U velikoj činiji sjedinite krompir, lignje i iseckan crveni luk. Napravite preliv od seckanog belog luka, limunovog soka, soli i bibera, pa sve bogato pospite peršunom. Lagano izmešajte i poslužite.

