Kompletan posni jelovnik za Veliki petak: Od doručka do večere, sve je preukusno, zasitno i spremljeno na vodi
Vaskršnji praznici su pred vratima, a sutrašnji Veliki petak predstavlja najtužniji dan u hrišćanstvu, posvećen stradanju Isusa Hrista. Ovo je vreme strogog posta i pripreme za najradosniji praznik, Vaskrs, koji ove godine proslavljamo 12. aprila.
Pored tradicionalnog bojenja jaja, običaj nalaže da se trpeza prilagodi pravilima posta. U nastavku vam donosimo predlog kompletnog posnog jelovnika koji je zasitan, ukusan i u potpunosti u duhu tradicije.
Doručak: Domaća pita sa šampinjonima (pripremljena na vodi)
Ovo jelo je idealno za početak dana jer pruža neophodnu energiju bez upotrebe ijedne kapi masnoće.
Šta vam je potrebno:
- Pakovanje gotovih kora za pitu
- Pola kilograma šampinjona (ili neke druge vrste pečuraka po izboru)
- Jedna glavica crnog luka
- Začini: so, biber i svež peršun
- Malo obične vode za prskanje i dinstanje
Način pripreme:
Crni luk i pečurke iseckajte što sitnije. U tiganju ih dinstajte koristeći samo malo vode umesto ulja, sve dok potpuno ne omekšaju i dok višak tečnosti ne ispari. Na kraju umešajte so, biber i peršun. Ređajte kore u posudu za pečenje, vodeći računa da svaku malo nakvasite vodom. Fil nanosite na svaku drugu ili treću koru, a pitu možete slagati klasično ili je uvijati u tanke rolate. Pre nego što je stavite u rernu, gornju koru još jednom poprskajte vodom. Pecite na 180°C oko pola sata do 40 minuta, dok ne dobije zlatnu boju.
Ručak: Tradicionalni beli pasulj na vodi
Nijedan post u našim krajevima ne može da prođe bez čuvenog pasulja, koji je simbol skromne, a hranljive trpeze.
Šta vam je potrebno:
- 300 g belog pasulja
- Jedna glavica crnog luka i jedan čen belog luka
- Jedna šargarepa
- Lovorov list za aromu
- Dve kašičice crvene mlevene paprike (aleve paprike), so i biber
Način pripreme:
Najbolje je da pasulj potopite u vodu veče pre pripreme, a zatim ga sutradan skuvate. U odvojenom sudu, na malo vode prodinstajte crni luk dok ne postane staklast, pa mu dodajte seckanu šargarepu, začine i skuvani pasulj. Ostavite sve zajedno da lagano krčka dok se ukusi ne povežu i tečnost ne dobije željenu gustinu.
Večera: Mediteranska salata sa lignjama i krompirom
Za lagan završetak dana, predlažemo recept koji donosi miris mora i savršen je balans ukusa.
Šta vam je potrebno:
- 500 g lignji (mogu se koristiti i zaleđene)
- 3 do 4 krompira srednje veličine
- Jedna glavica crvenog luka i dva čena belog luka
- Sok od jednog sveže isceđenog limuna
- Malo maslinovog ulja (ako vaš post dozvoljava ulje, u suprotnom izostavite)
- So, biber i dosta svežeg peršuna
Način pripreme:
Krompir skuvajte u posoljenoj vodi, pa ga još toplog isecite na kockice ili kolutove kako bi bolje upio dresing. Lignje očistite i kratko prokuvajte (najviše 2 do 3 minuta) ili ih izgrilujte u tiganju bez dodavanja masnoće. Budite oprezni sa dužinom termičke obrade kako lignje ne bi postale tvrde. U velikoj činiji sjedinite krompir, lignje i iseckan crveni luk. Napravite preliv od seckanog belog luka, limunovog soka, soli i bibera, pa sve bogato pospite peršunom. Lagano izmešajte i poslužite.
