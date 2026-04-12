Ruska salata je jedno od onih jela koje ne trpi improvizaciju, bar se tako godinama verovalo. Zna se šta ide, zna se kako treba da izgleda i zna se da bez nje nema praznične trpeze. Ipak, baš tamo gde deluje da nema prostora za promene, pojavljuje se jedan mali zaokret koji menja ukus više nego što biste očekivali.

Dodavanje jabuke u rusku salatu zvuči kao eksperiment, ali u praksi daje svežinu koja klasičnoj verziji često nedostaje. Slatko-kisela nota razbija težinu majoneza i pravi balans koji ovu verziju čini ozbiljno konkurentnom originalu.

Osnova ostaje ista, i to je važno. Kuvani krompir, šargarepa i piletina daju strukturu, dok grašak i kiseli krastavci donose onu poznatu teksturu. Ono što pravi razliku jesu dve jabuke, najbolje zelene i blago kisele, koje se uklapaju tako da ne dominiraju, već podižu celu salatu.

Sastojci:

5 krompira

2 šargarepe

300 g kuvanog pilećeg filea

2 zelene, blago kisele jabuke

4 kisela krastavca

1 glavica luka

200 g graška iz konzerve

250 g majoneza

so i biber po ukusu

Kako se pravi i gde većina greši

Krompir i šargarepu skuvajte, pa ih ostavite da se potpuno ohlade pre seckanja. Ovo je ključ, jer topla smesa razvodni majonez i pokvari teksturu.

Sve sastojke iseckajte na sitne, ujednačene kockice, od krompira i šargarepe do piletine, jabuka i krastavaca. Dodajte oceđen grašak i sitno seckan luk, pa sve prebacite u veću činiju.

Majonez umešajte postepeno, ne odjednom. Cilj je da sve bude povezano, ali ne i „preplavljeno“. Na kraju posolite i pobiberite po ukusu.

Jabuka ide poslednja, i to neposredno pre mešanja, kako bi zadržala svežinu i blagu hrskavost.

Ova verzija neće zameniti klasiku kod svih, ali kod onih koji je probaju često postane nova standardna. Jer jednom kada osetite tu ravnotežu između kremastog i osvežavajućeg, teško se vraćate na staro.

VIDEO: Ruska salata