Jaja, kao i svaka druga namirnica, ne mogu da traju beskonačno, pa je važno voditi računa o njihovoj svežini, a posebno je to važno pred Uskrs, kada jaja kupujemo ranije i duže stoje na sobnoj temperaturi. Ako ih pojedete nakon isteka roka, to može da bude veliki rizik po zdravlje.

Iako su zahvaljujući čvrstoj ljusci jaja relativno otporna, vrlo je važno pravilno ih čuvati i pratiti datum na pakovanju kako bi ostala bezbedna za upotrebu.

Ukoliko nemate informaciju o roku trajanja ili jednostavno niste sigurni koliko su jaja stara, postoji brz i jednostavan trik koji može da vam pomogne da to proverite.

Kako da proverite svežinu jaja?

Za ovaj test su vam potrebni samo čaša ili činija, hladna voda i nekoliko sekundi.

Provera svežine jaja

Sipajte vodu u providnu posudu i pažljivo spustite jaje unutra. Na osnovu njegovog položaja možete zaključiti koliko je sveže:

- Ako jaje leži ravno na dnu, reč je o svežem jajetu starom svega nekoliko dana.

- Ukoliko se blago podigne jednim krajem, znači da je staro nekoliko dana, ali je i dalje upotrebljivo. Što je više izdignuto, to je starije.

- Ako jaje lebdi u sredini ili se podigne ka površini, već je prošlo dosta vremena od kada je sneseno.

- Ako jaje potpuno pluta na površini, smatra se starim i ne bi trebalo da se koristi.

Kako pravilno čuvati jaja?

Da bi jaja što duže ostala sveža, važno je gde ih držite u frižideru.

Mnogi ih stavljaju u vrata, uglavnom bez mnogo razmišljanja jer u njima zateknu posudu za jaja, ali to nije dobra ideja jer su tu izložena čestim promenama temperature prilikom otvaranja.

Najbolje je da jaja ostanu u originalnoj kutiji i da ih čuvate na stabilnijem mestu, poput unutrašnjeg dela srednje police.

Važno je da jaja jedete samo sveža

Konzumiranje pokvarenih jaja može da dovede do brojnih zdravstvenih problema, među kojima je najpoznatija infekcija salmonelom, odnosno jedan od najčešćih uzroka trovanja hranom.

Zato je uvek bolje proveriti njihovu svežinu na vreme i biti siguran da su bezbedna za upotrebu.

