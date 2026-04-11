Keks tortasa bananicama je savršen izbor za dane kada vam dolaze gosti nenajavljeno, kada želite nešto slatko bez previše komplikacija ili kada jednostavno tražite desert koji će vas vratiti u detinjstvo, jer kombinacija keksa, bananica i čokolade ima tu posebnu, poznatu toplinu.

Zašto je ova torta toliko popularna

Razlog nije samo u tome što se pravi brzo, već u tome što daje savršen balans tekstura i ukusa. Keks upija vlagu i postaje mekan, bananice daju blagu i prepoznatljivu aromu, dok čokoladni ganaš sve povezuje u bogat i kremast sloj koji čini da torta deluje kao da je mnogo zahtevnija nego što zapravo jeste.

I upravo u toj jednostavnosti krije se njen najveći adut.

Keks torta Foto: Printscreen/Youtube

Sastojci:

300 g keksa

700 g kisele pavlake

10 krem bananica

2 kašike šećera u prahu

Za ganaš:

200 g čokolade

100 ml slatke pavlake

Za dekoraciju (po želji):

šlag

dodatne bananice

mrvljeni keks ili rendana čokolada

Priprema:

Prvo izlomite keks na manje komade, a bananice iseckajte na kolutiće ili kockice, u zavisnosti od toga kakvu teksturu želite.

U velikoj posudi sjedinite keks, bananice, kiselu pavlaku i šećer u prahu, ali nemojte odmah dodati svu količinu šećera, već probajte smesu i prilagodite slatkoću svom ukusu, jer su bananice već dovoljno slatke.

Dobijenu smesu rasporedite u kalup i blago utisnite kako bi torta dobila formu i kompaktnost.

Slatku pavlaku zagrejte do tačke kada je vruća, ali ne sme da proključa, pa u nju dodajte čokoladu i mešajte dok ne dobijete glatku, sjajnu smesu.

Ovaj sloj nije samo dodatak, već ključni element koji torti daje završni ukus i izgled, pa je važno da ganaš bude savršeno ujednačen.

Prelijte ga preko torte i ostavite da se lagano razlije.

Kisela pavlaka Foto: Zoonar/Yana Gayvoronskaya, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Trikovi koji ovu tortu podižu na viši nivo

Ako želite da torta bude još bolja, obratite pažnju na nekoliko detalja:

- koristite kvalitetnu čokoladu za intenzivniji ukus

- keks možete kratko umočiti u mleko za dodatnu mekoću

- dodajte malo vanile u smesu za aromu

- ostavite tortu duže u frižideru ako želite čvršću strukturu

Ove male izmene daju rezultat koji se pamti.

Hlađenje - korak koji ne treba preskakati

Iako deluje spremno odmah, torta mora da odstoji najmanje sat do dva u frižideru kako bi se svi ukusi povezali, a tekstura postala savršena.

Ako imate vremena, ostavite je i duže - biće još bolja.

Kombinacija bananica i čokolade nije slučajna - to je spoj koji budi nostalgiju i osećaj doma, zbog čega ova torta nije samo desert, već i mali ritual uživanja.

