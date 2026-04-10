Mnoge domaćice godinama spremaju prebranac na isti način, a onda otkriju mali trik koji potpuno promeni ukus.

Tajna je u tome da se u prebranac doda nekoliko kašika ajvara. Ovaj sastojak daje jelu puniji i bogatiji ukus, blagu slatkoću i onu prepoznatljivu aromu pečene paprike. Prebranac tada postaje sočniji, intenzivniji i vizuelno lepši zbog jače boje.

Važno je da se ajvar dobro umeša sa lukom ili pred samo pečenje, kako bi se ravnomerno rasporedio i povezao sve sastojke. Upravo tada dolazi do izražaja razlika između običnog i zaista ukusnog prebranca.

profimedia0317162501.jpg
Dodajte kašiku ajvara Foto: Profimedia

Pored toga, male stvari mogu dodatno poboljšati jelo - dimljena paprika daje dublju aromu, a lovorov list tokom kuvanja pomaže i ukusu i varenju. Takođe, mnogi kažu da je prebranac još bolji kada odstoji, jer se svi ukusi dodatno sjedine.

Na kraju, ovo je jedan od onih trikova koji ne traže ni vreme ni trud, a prave veliku razliku. Ako još niste probali prebranac sa ajvarom, možda je baš to ono što mu je do sada nedostajalo.

(Kurir.rs/Žena)

