Nije stvar samo u dobrom pasulju: Dodajte jedan sastojak u prebranac i gledajte kako postaje kremast kao puter!
Mnoge domaćice godinama spremaju prebranac na isti način, a onda otkriju mali trik koji potpuno promeni ukus.
Tajna je u tome da se u prebranac doda nekoliko kašika ajvara. Ovaj sastojak daje jelu puniji i bogatiji ukus, blagu slatkoću i onu prepoznatljivu aromu pečene paprike. Prebranac tada postaje sočniji, intenzivniji i vizuelno lepši zbog jače boje.
Važno je da se ajvar dobro umeša sa lukom ili pred samo pečenje, kako bi se ravnomerno rasporedio i povezao sve sastojke. Upravo tada dolazi do izražaja razlika između običnog i zaista ukusnog prebranca.
Pored toga, male stvari mogu dodatno poboljšati jelo - dimljena paprika daje dublju aromu, a lovorov list tokom kuvanja pomaže i ukusu i varenju. Takođe, mnogi kažu da je prebranac još bolji kada odstoji, jer se svi ukusi dodatno sjedine.
Na kraju, ovo je jedan od onih trikova koji ne traže ni vreme ni trud, a prave veliku razliku. Ako još niste probali prebranac sa ajvarom, možda je baš to ono što mu je do sada nedostajalo.
