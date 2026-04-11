Slavna Džulija Čajld jednom je izjavila: „Uz dovoljno maslaca, sve je dobro.“ I zaista, teško je zamisliti kuhinju bez te namirnice, bilo da dinstamo povrće, mažemo ga na tost ili pripremamo kolače. Maslac je osnova brojnih recepata, zbog čega se mnogi pitaju da li se isplati praviti zalihe kada je na akciji.

Odgovor je potvrdan - kupite ga po povoljnijoj ceni i zamrznite ono što ne planirate odmah da iskoristite, jer tako nikada nećete ostati bez njega, a za neke recepte zamrznuti maslac je čak i bolji, piše Simply Recipes.

Zašto je dobro zamrznuti maslac?

Kupovina maslaca na akciji odličan je način za uštedu, naročito ako naiđete na veća pakovanja po nižoj ceni. To je namirnica za koju uvek znate da ćete je potrošiti, a može dugo da stoji u frižideru ili zamrzivaču. Zamrznuti maslac posebno je koristan pri pripremi jela koja zahtevaju da bude hladan. Ako umešate vrlo hladan maslac u testo za kekse, pogačice ili pite, dobićete prelepu lisnatu teksturu.

Maslac

Maslac se može narendati direktno iz zamrzivača, što omogućava ravnomernu raspodelu i lakše sjedinjavanje sa suvim sastojcima. Dovoljno je da ga ostavite desetak minuta na sobnoj temperaturi, a zatim ga izrendate pomoću rende. Ako vam je potreban omekšali maslac, možete ga veče ranije prebaciti iz zamrzivača u frižider ili ga ostaviti na kuhinjskoj površini da dostigne sobnu temperaturu.

Kako pravilno zamrznuti maslac?

Zamrzavanje maslaca izuzetno je jednostavno i ne zahteva gotovo nikakvu pripremu. Važno je samo da to uradite pre isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Maslac u originalnom pakovanju - dakle u omotu i kutiji - jednostavno stavite u zamrzivač. Za dodatnu zaštitu i bolje očuvanje ukusa, pakovanje možete staviti u kesu za zamrzavanje, hermetički zatvorenu posudu ili ga umotati u aluminijumsku foliju.

Neslani maslac u zamrzivaču može da stoji do šest meseci, dok slani može trajati i do godinu dana. Zato, sledeći put kada u prodavnici vidite omiljeni maslac na sniženju, slobodno kupite nekoliko pakovanja i sačuvajte ih za kasnije.

