Kad treba da se umijete vodom od čuvarkuće

Slušaj vest

Vaskršnji praznici unose u naše domove jedinstvenu toplinu i duboku simboliku. Dok se miris tek obojenih jaja širi kućom, a šarene korpice krase sto, atmosfera zajedništva i duhovnog buđenja prožima svaki kutak porodice.

Međutim, među svim tim plodovima rada na Veliki petak, jedna figura ima neprikosnoven status – prvo jaje koje se spusti u vrelu boju, obavezno crvenu. To jaje u našem narodu nije obična dekoracija: ono nosi moćnu poruku i verovanje, poznato kao čuvarkuća, i predstavlja simbol blagostanja, napretka i zaštite čitavog domaćinstva.

Foto: Zoonar/Andrej Krieger, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Više od običnog ukrasa

O važnosti ovog običaja govorio je Saša Srećković, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju, naglašavajući da čuvarkuća nadilazi estetsku vrednost.

"Čuvarkuća simbolizuje zdravlje, napredak i zaštitu doma od zla i bolesti. Ona se farba kao prvo jaje na Veliki petak, najčešće u crvenu boju, i zauzima istaknuto mesto u kući, često pored ikone. Veruje se da štiti ukućane tokom cele godine," objašnjava etnolog Srećković.

Šta raditi sa starim jajetom?

Prema rečima ovog stručnjaka, tradicija strogo nalaže da se prošlogodišnja čuvarkuća nikada ne baca u smeće.

Foto: Aleksandar Tomic / Alamy / Profimedia

"Kada se farba nova čuvarkuća, stara se pažljivo uklanja. U mnogim krajevima postoji običaj da se stara zakopa u bašti, spusti niz reku ili ostavi na drvetu, čime se simbolično zahvaljuje za zaštitu koju je pružila. Neki običaji predviđaju i ritual umivanja vodom u kojoj je potopljena stara čuvarkuća, zajedno sa bosiljkom, drenom i zdravcem, što donosi zdravlje ukućanima", objasnio je Srećković.

Takođe, on je istakao da se iz samog stanja u kojem se jaje nalazi nakon godinu dana izvlače važna predviđanja za budućnost.

"Ako jaje nije puklo i ostalo očuvano, veruje se da je godina bila mirna i blagoslovena. Ako pak pukne, smatra se predznakom nesreće."

Foto: Profimedia

Simbol koji povezuje generacije

Srećković zaključuje da je čuvarkuća izuzetno snažan kulturni i duhovni oslonac. Ona spaja stare narodne običaje sa savremenim životom, a njeno prisustvo u domu jasno svedoči o povezanosti porodice i neprestanoj brizi za najbliže.

Pogledajte video: Najstarija čuvarkuća u Srbiji