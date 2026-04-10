Obeležavanje Velikog petka nezamislivo je bez bojenja jaja, običaja koji unosi posebnu radost u iščekivanju Vaskrsa. Ukoliko želite da ove godine isprobate nešto drugačije od klasičnih veštačkih boja ili lukovine, farbanje u crnom vinu je tehnika koja će vas očarati svojim rezultatom. Ova metoda stvara prava mala remek-dela koja će bez sumnje biti zvezda vaše praznične trpeze.

Tradicija koja potiče iz manastirskih tišina

Iako deluje moderno, ukrašavanje jaja vinom je drevna veština koju su nekada davno usavršili monasi. Budući da je vino duboko ukorenjeno u hrišćanskoj religiji – podsećajući na prvo čudo Isusa Hrista kada je vodu pretvorio u ovo plemenito piće, manastirske bratovštine su ga oduvek koristile i za dekoraciju. Danas se, po ugledu na monahe sa Hilandara (Hilandar), sve više domaćinstava vraća ovim prirodnim i proverenim načinima ukrašavanja.

Sastojci za vinsku magiju

Za ovu metodu nije vam potrebno mnogo truda, a krajnji efekat je fascinantan. Pripremite sledeće:

Željeni broj jaja

Crno vino (količina treba da bude tolika da jaja potpuno ogreznu)

Jedna kašika soli

Jedna kašika šećera Postupak dobijanja svetlucavih jaja

Jaja pažljivo poređajte u šerpu i prelijte ih vinom tako da budu potpuno prekrivena. Dodajte so i šećer, pa stavite na vatru. Od trenutka kada tečnost proključa, kuvajte ih još svega pet minuta. Ključ uspeha je u strpljenju: nakon kuvanja, sklonite posudu sa šporeta i ostavite jaja da miruju u vinu najmanje 12 sati, a idealno bi bilo da odstoje celu noć.

Farbanje jaja u crnom vinu Foto: Printscreen/YouTube/TIKTASTY.EATS

Kada ih sutradan izvadite i osušite, primetićete neverovatnu transformaciju. Osim što će dobiti duboku, otmenu tamnoljubičastu nijansu, na površini ljuske će se formirati sitni, blistavi kristali. Zahvaljujući reakciji soli, šećera i vinskog taloga, jaja će izgledati kao da su posuta najfinijim svetlucavim peskom.

Simbolika i običaji

Bojenje jaja na Veliki petak jedan je od najduhovnijih trenutaka pripreme za Vaskrs. Iako se eksperimentiše sa različitim nijansama, crvena i tamni tonovi ostaju najzastupljeniji, jer simbolizuju žrtvu i krv Hristovu, podsećajući nas na suštinu samog praznika.

