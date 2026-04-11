Pored farbanih jaja i bogate uskršnje trpeze, mnoge porodice vole da za praznike pripreme i nešto što će biti i ukusno i zanimljivo na prvi pogled. Upravo takvi recepti unose dodatnu radost za sto, naročito kada uspeju da spoje dobar ukus i razigran izgled.

Jedan od predloga koji se posebno izdvaja jesu uskršnje zeke od testa sa viršlama. Ovo pecivo je mekano, mirisno i dekorativno, a zahvaljujući zanimljivom obliku lako postaje omiljeno među najmlađima.

Šta je potrebno za uskršnje zeke od testa

Za pripremu ovog recepta biće vam potrebni sledeći sastojci:

Uskršnje zeke od testa sa viršlama Foto: Rimma Bondarenko / Alamy / Profimedia

  • 350 ml mleka
  • 25 g svežeg kvasca
  • 2 kašičice šećera
  • 6 g praška za pecivo
  • 2 ravne kašičice soli
  • 1 jaje
  • 35 g putera
  • 650 g mekog brašna
  • 10 mini viršli
  • biber u zrnu
  • 1 žumance
  • 15 ml mleka

Kako se priprema testo

Najpre u većoj posudi rastvorite kvasac u mlakom mleku i dodajte šećer, pa ostavite kratko da se zapeni. Na taj način kvasac će se aktivirati i testo će kasnije lepše narasti.

U drugoj posudi prosejte brašno, pa mu dodajte so i prašak za pecivo. Zatim umešajte jaje, otopljeni puter i pripremljeno mleko sa kvascem. Sve dobro mesite dok ne dobijete glatko i elastično testo.

Kada testo bude spremno, ostavite ga na toplom mestu da naraste, sve dok ne udvostruči volumen.

Oblikovanje zeka sa viršlama

Nadošlo testo podelite na 10 jednakih delova i od svake porcije napravite lopticu. Ostavite ih da odmore oko 15 minuta, kako bi se lakše oblikovale.

Nakon toga svaku lopticu razvucite u dugu traku, približno 55 centimetara dužine. U sredinu stavite mini viršlu, a zatim pažljivo obmotajte testo i oblikujte ga tako da podseća na zeku.

Za oči i njuškicu možete utisnuti biber u zrnu, a potom gotove zeke poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Pre nego što ih stavite u rernu, ostavite ih još 10 do 15 minuta da malo odmore.

Pečenje i završni detalji

Da bi pecivo dobilo lepu, sjajnu i zlatnu koricu, pre pečenja svaki zeka treba da se premaže mešavinom žumanceta i mleka.

Pecite ih u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju zlatnu boju i prijatan miris.

