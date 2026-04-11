Zeke od testa oduševiće decu za Uskrs: Prave se očas posla, a nestaće sa tanjira za čas
Pored farbanih jaja i bogate uskršnje trpeze, mnoge porodice vole da za praznike pripreme i nešto što će biti i ukusno i zanimljivo na prvi pogled. Upravo takvi recepti unose dodatnu radost za sto, naročito kada uspeju da spoje dobar ukus i razigran izgled.
Jedan od predloga koji se posebno izdvaja jesu uskršnje zeke od testa sa viršlama. Ovo pecivo je mekano, mirisno i dekorativno, a zahvaljujući zanimljivom obliku lako postaje omiljeno među najmlađima.
Šta je potrebno za uskršnje zeke od testa
Za pripremu ovog recepta biće vam potrebni sledeći sastojci:
- 350 ml mleka
- 25 g svežeg kvasca
- 2 kašičice šećera
- 6 g praška za pecivo
- 2 ravne kašičice soli
- 1 jaje
- 35 g putera
- 650 g mekog brašna
- 10 mini viršli
- biber u zrnu
- 1 žumance
- 15 ml mleka
Kako se priprema testo
Najpre u većoj posudi rastvorite kvasac u mlakom mleku i dodajte šećer, pa ostavite kratko da se zapeni. Na taj način kvasac će se aktivirati i testo će kasnije lepše narasti.
U drugoj posudi prosejte brašno, pa mu dodajte so i prašak za pecivo. Zatim umešajte jaje, otopljeni puter i pripremljeno mleko sa kvascem. Sve dobro mesite dok ne dobijete glatko i elastično testo.
Kada testo bude spremno, ostavite ga na toplom mestu da naraste, sve dok ne udvostruči volumen.
Oblikovanje zeka sa viršlama
Nadošlo testo podelite na 10 jednakih delova i od svake porcije napravite lopticu. Ostavite ih da odmore oko 15 minuta, kako bi se lakše oblikovale.
Nakon toga svaku lopticu razvucite u dugu traku, približno 55 centimetara dužine. U sredinu stavite mini viršlu, a zatim pažljivo obmotajte testo i oblikujte ga tako da podseća na zeku.
Za oči i njuškicu možete utisnuti biber u zrnu, a potom gotove zeke poređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Pre nego što ih stavite u rernu, ostavite ih još 10 do 15 minuta da malo odmore.
Pečenje i završni detalji
Da bi pecivo dobilo lepu, sjajnu i zlatnu koricu, pre pečenja svaki zeka treba da se premaže mešavinom žumanceta i mleka.
Pecite ih u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok ne dobiju zlatnu boju i prijatan miris.
