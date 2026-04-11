Slušaj vest

Ako za Uskrs želite desert koji se pravi lako, ne oduzima mnogo vremena i posebno prija najmlađima, čoko moko torta može biti pun pogodak. Ova poslastica je kremasta, sočna i jednostavna za pripremu, a dodatna prednost je to što se može napraviti veoma brzo, naročito ako koristite gotove čokoladne kore.

Za njenu pripremu obično je dovoljno svega 15 do 20 minuta, pa je odličan izbor kada želite efektnu tortu bez previše komplikacija.

Sastojci za čoko moko tortu

Foto: Kitch Bain / Alamy / Profimedia

Za ovu tortu biće vam potrebno:

čokoladne kore

500 ml čokoladnog mleka

700 g kisele pavlake

300 g mlevenog keksa

150 g šećera u prahu

500 g šlaga plus 1 dodatna kesica

500 ml kisele vode Kako se priprema fil

Najpre umutite šlag sa kiselom vodom dok ne dobijete laganu i čvrstu smesu. U posebnoj posudi sjedinite kiselu pavlaku i šećer u prahu, pa zatim dodajte mleveni keks.

Kada se masa ujednači, umešajte četiri kašike prethodno umućenog šlaga. Ukoliko primetite da je fil previše gust, možete dodati još dve kašike šlaga. Gustina fila može da zavisi od toga koliko je keks suv, pa količinu prilagodite po potrebi.

Ređanje kore i fila

Foto: Screenshot YT/Bruno Albouze

Prvu koru dobro natopite čokoladnim mlekom i sačekajte da lepo upije. Preko nje rasporedite trećinu fila, a zatim dodajte i trećinu umućenog šlaga.

Isti postupak ponovite i sa narednim korama i preostalim materijalom. Na kraju tortu zatvorite četvrtom korom, koju takođe treba poprskati čokoladnim mlekom.

