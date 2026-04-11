Među prolećnim cvetovima koji u vreme Uskrsa najčešće unose svežinu u dom, jorgovan zauzima posebno mesto. Njegov prepoznatljiv miris i raskošan izgled već sami po sebi unose toplinu u prostor, ali iza ovog cveta krije se i bogata simbolika koja se generacijama prenosi u našem narodu.

Upravo zbog toga jorgovan nije bio samo ukras u kući, već i cvet kome se pripisivalo posebno značenje uoči najvećeg hrišćanskog praznika.

Simbol obnove, nade i duhovnog preporoda

Grančice jorgovana u vazi Foto: Maryna Lipatova / Alamy / Profimedia

U hrišćanskoj tradiciji jorgovan se povezuje sa obnovom života, nadom i duhovnim preporodom. Njegovo cvetanje najčešće se poklapa sa periodom Uskrsa, pa se zato doživljava kao znak pobede života, svetlosti i vere.

Zbog takve simbolike naši preci su ga rado unosili u dom pred praznik, verujući da sa sobom donosi radost, vedrinu i blagoslov za celu porodicu.

Zašto ga zovu „Bogorodičin cvet“

Prema jednom narodnom predanju, jorgovan ima i posebno mesto u religijskim verovanjima. U narodu se dugo smatralo da ga je blagoslovila Presveta Bogorodica, zbog čega je ovaj cvet ponegde bio poznat i kao „Bogorodičin cvet“.

Takvo verovanje dodatno je učvrstilo njegov značaj u običajima koji su vezani za dane pred Uskrs, pa je jorgovan postao mnogo više od običnog prolećnog ukrasa.

Verovalo se da unosi mir i štiti dom

Grančice jorgovana u vazi Foto: ronstik / Alamy / Profimedia

Pored religijske simbolike, jorgovan ima važno mesto i u narodnim verovanjima. Smatralo se da njegov miris donosi spokoj u kuću, rasteruje negativnu energiju i doprinosi boljem raspoloženju među ukućanima.

Upravo zato su ga mnogi stavljali blizu ulaznih vrata ili pored prozora, verujući da na taj način štiti dom i čuva porodični sklad.

