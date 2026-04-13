Za treći dan Uskrsa, koji Srpska pravoslavna crkva takođe obeležava crvenim slovom, vezuju se mnogi običaji i pravila kojih su se naši stari pridržavali.

U narodu se veruje da na ovaj dan neke stvari obavezno treba da se urade, ali i da postoje poslovi koje valja izbegavati, pa čak i oni koji se smatraju praktično zabranjenim. Verovalo se da upravo od tih sitnica zavisi kakva će biti godina hoće li doneti sreću, mir i berićet.

Kucanje jajima na pravoslavni Uskrs Foto: Stefan Simonovski / Alamy / Profimedia

Ovaj dan posebno je poznat po jednom lepom običaju da se započne nešto novo. Verovalo se da će svaki posao koji se danas pokrene imati dobar ishod, sreću i napredak. Zato su ljudi birali baš ovaj dan da naprave prvi korak ka nečemu važnom.

Još jedan običaj koji se zadržao do danas jeste okupljanje sa porodicom i prijateljima. Dok se prvi dan Uskrsa provodi u krugu najuže porodice, drugi i treći dan namenjeni su druženju sa rodbinom i dragim ljudima, kako bi se praznična radost podelila i umnožila.

Šta ne treba raditi na ovaj dan

Ipak, uz lepe običaje idu i pravila šta ne treba raditi. Kako je treći dan Uskrsa veliki praznik, veruje se da tog dana ne treba obavljati kućne poslove. Na spisku su:

pranje

peglanje

čišćenje

Sve to, po starom običaju, ostavlja se za naredni dan, kada prođe trodnevno obeležavanje Uskrsa.

Naši stari su govorili da onaj ko se ogluši o ova pravila može prizvati lošu sreću tokom cele godine, pa su se trudili da ovaj dan provedu u miru, radosti i lepom raspoloženju.