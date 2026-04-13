Da li je i trećeg dana Vaskrsa crveno slovo? Evo šta je poželjno danas da uradite kako biste imali poslovni uspeh
Za treći dan Uskrsa, koji Srpska pravoslavna crkva takođe obeležava crvenim slovom, vezuju se mnogi običaji i pravila kojih su se naši stari pridržavali.
U narodu se veruje da na ovaj dan neke stvari obavezno treba da se urade, ali i da postoje poslovi koje valja izbegavati, pa čak i oni koji se smatraju praktično zabranjenim. Verovalo se da upravo od tih sitnica zavisi kakva će biti godina hoće li doneti sreću, mir i berićet.
Ovaj dan posebno je poznat po jednom lepom običaju da se započne nešto novo. Verovalo se da će svaki posao koji se danas pokrene imati dobar ishod, sreću i napredak. Zato su ljudi birali baš ovaj dan da naprave prvi korak ka nečemu važnom.
Još jedan običaj koji se zadržao do danas jeste okupljanje sa porodicom i prijateljima. Dok se prvi dan Uskrsa provodi u krugu najuže porodice, drugi i treći dan namenjeni su druženju sa rodbinom i dragim ljudima, kako bi se praznična radost podelila i umnožila.
Šta ne treba raditi na ovaj dan
Ipak, uz lepe običaje idu i pravila šta ne treba raditi. Kako je treći dan Uskrsa veliki praznik, veruje se da tog dana ne treba obavljati kućne poslove. Na spisku su:
pranje
peglanje
čišćenje
Sve to, po starom običaju, ostavlja se za naredni dan, kada prođe trodnevno obeležavanje Uskrsa.
Naši stari su govorili da onaj ko se ogluši o ova pravila može prizvati lošu sreću tokom cele godine, pa su se trudili da ovaj dan provedu u miru, radosti i lepom raspoloženju.
