Jednoj ženi sa Floride dijagnostikovano je više vrsta raka nakon što se zarazila uobičajenom polno prenosivom infekcijom.

Ova majka četvoro dece, koja je i učiteljica, želi da pokuša da poštedi druge ljude bola kroz koji je prošla.

Ejlin Mekgil Foks saznala je da joj je suprug, sa kojim je bila u braku 30 godina, bio neveran, prenosi Tampa Bay Times. Nakon otkrića muževe nevere, otišla je pravo u lokalnu zdravstvenu kliniku kako bi se testirala na polno prenosive infekcije.

Srećom, bila je negativna na sifilis, gonoreju i HIV, i osetila je olakšanje misleći da je sve u redu.

Međutim, 12 meseci kasnije, nakon godišnjeg ginekološkog pregleda (papa-testa), rečeno joj je da je pozitivna na Humani papiloma virus, poznat i kao HPV. To je uobičajena polno prenosiva infekcija koja se obično ne testira u okviru standardnih panela za seksualno zdravlje.

Lekari su je upozorili da je to stavlja pod „visok rizik“ od raka grlića materice, anusa, vulve, vagine i grla.

Eileen McGill Fox Foto: Facebook/lilafox

Šokantno, samo dva meseca kasnije, Foksovoj je dijagnostikovan rak vulve, a ubrzo je 2019. godine usledila i dijagnoza raka grlića materice.

Nekoliko godina kasnije, 2023. godine, Foksovoj je dijagnostikovan i rak anusa.

Bila je očajna kada je saznala da se mnogi od tih karcinoma mogu sprečiti vakcinom, za koju se nije odlučila kada se pojavila jer je u to vreme bila u braku, imala decu i mislila da joj nije potrebna.

U godinama koje su usledile, Foks je podvrgnuta histerektomiji (uklanjanju materice) uz brojne druge tretmane kako bi se uklonili kancer i dodatne prekancerogene ćelije,piše Ladbible.

Foks želi da razbije stigmu i podigne svest o šteti koju HPV može da izazove: „Kada kažem ljudima da imam rak anusa, ja sam u fazonu – 'tako je kako je', hajde da pričamo o vulvama, anusima i grlićima materice. Hajde da uklonimo stigmu i izbegavanje tih tema.“

„Ako se to može dogoditi ženi koja je u braku 30 godina, onda se može dogoditi svakome“, insistira ona, govoreći da se, uprkos tome što je majka četvoro dece koja se posvetila drugima, ipak našla „na udaru ovog opakog, opakog virusa“.