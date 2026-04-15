Kada se u vezi pojavi sumnja u neverstvo, granica između intuicije i potrebe za dokazom često postaje tanka. Zbog toga je, u želji da sazna istinu, sumnjičavi muž Džon Konsiglio, otišao korak dalje i odlučio da upotrebi dron kako bi pratio svoju suprugu.

Ono što je snimio, kako tvrdi, ubrzo je potvrdilo njegove najgore strahove i otvorilo priču koja je kasnije dovela do kraha braka.

Snimak koji je napravio pre nekoliko godina pokazuje najpre njegovu ženu kako se kreće njihovom ulicom, ali na onome što je trebalo da bude uobičajen put do posla, skreće u drugu ulicu i dolazi do parkinga.

Ubrzo potvrdio svoje sumnje

Potom se vidi automobil koji dolazi na parking, zaustavlja se i u njega ulazi Džonova supruga. Svoje sumnje Džon je potvrdio kada je primetio da se njegova supruga, pre ulaska u automobil, naginje kroz prozor vozila i romantično pozdravlja nepoznatog muškarca.

"Treba lepo da izgledaš za muškarca s kojim ćeš prevaritisupruga", rekao je ljutiti Džon na snimku komentarišući da je supruga popravljala kosu kako bi bolje izgledala.

"Bio sam spreman da ga ubijem"

"Znam da ne mogu da krivim samo muškarca, ali u tom trenutku bio sam spreman da ga ubijem. Čekao sam par dana da se smirim i onda postao očajan. Najviše brinem zbog svoje dece", rekao je.

Sumnju o ženinoj neveri pokrenuo je Džonov poznanik i predložio da dronom pokuša da otkrije istinu, a nakon bolnog saznanje Konsiglio je podneo zahtev za razvod braka. Par inače ima dvoje dece.

