Slušaj vest

Niste pojeli jaja posle uskršnjeg kucanja i razmišljate da ih date psu? Oko uskršnjih jaja vlada mnogo zabluda. Mnogi vlasnici su ubeđeni da su jaja strogo zabranjena za pse i smatraju ih "opasnom bombom holesterola". Ipak, ima i onih koji jaja redovno svrstavaju u ishranu svojih kućnih ljubimaca. Gde je istina?

Jaje je zapravo veoma vredna namirnica. Proteini iz jajeta spadaju među najkvalitetnije prirodne proteine. Pored toga, jaje je bogato vitaminima, pre svega A, B, D, E i K. Sadrži i brojne mikro- i makroelemente, kao što su cink, gvožđe, bakar, magnezijum, kalcijum, natrijum i drugi. Kada se uzme u obzir da je reč o koncentrisanom izvoru proteina, vitamina i minerala, logično je zapitati se da li bi jaja trebalo da budu deo psećeg menija.

Pas sme da jede jaja. Čak su i vukovi, kao njegovi divlji preci, oduvek koristili jaja kao dodatni izvor hranljivih materija. Iako pas nije vuk i živi drugačijim načinom života, njegova ishrana bi takođe trebalo da bude raznovrsna kako bi unosio sve što mu je potrebno. U to, uz pravu meru, spadaju i jaja.

Psi smeju da jedu jaja, ali umereno

Da li štencima možete da date jaja?

Ključ je u umerenosti. Štenci su u fazi intenzivnog rasta i razvoja, pa lako možete, u želji da im pružite najbolje, da preterate sa dodacima u ishrani. Prevelik unos vitamina može biti jednako rizičan, pa čak i rizičniji, od njihovog nedostatka. Jaja, kao izvor lako svarljivih proteina, mogu da se pojave u jelovniku šteneta, ali retko i u maloj količini. Jedno žumance nedeljno je sasvim dovoljno.

Šta je avidin koji plaši mnoge vlasnike?

Pojedini vlasnici brinu zbog avidina, supstance prisutne u sirovom belancetu. Avidin može da veže biotin (vitamin H) i na taj način smanji njegovo iskorišćavanje u organizmu. Teoretski, redovno davanje sirovog belanceta moglo bi da dovede do manjka biotina, što bi imalo posledice po zdravlje, probleme sa kožom i usporen rast.

Međutim, u praksi je deficit biotina kod pasa veoma redak. Razlog je taj što biotin ne potiče samo iz hrane, već se stvara i u crevima, zahvaljujući bakterijama koje tamo prirodno žive. Osim toga, avidin iz belanceta brzo se razgrađuje pod dejstvom želučane kiseline psa, pa ima minimalan efekat na količinu biotina koju će organizam iskoristiti iz žumanca. Takođe, ne utiče na biotin prisutan u drugim namirnicama koje pas unosi ishranom.

