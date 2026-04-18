Tokom 12 meseci nordijsko hodanje postaje mnogo više od rekreacije – to je alat za fizički oporavak, jačanje tela i mentalnu stabilnost

Slušaj vest

U fokusu više nije broj koraka, već kvalitet kretanja. Samo dvadeset minuta brze šetnje dnevno pokazalo se kao ozbiljan faktor koji utiče na zdravlje srca, mozga i na kraju, na sam životni vek. Bez teretane, bez opreme, bez izgovora.

Dvadeset minuta koje menjaju telo iznutra

Brza šetnja nije samo lagano kretanje, već aktivnost koja pokreće telo na način koji većina ljudi potcenjuje. Ubrzava cirkulaciju, rasterećuje krvne sudove i pomaže stabilizaciji krvnog pritiska. Upravo zbog toga se sve češće izjednačava sa trčanjem kada je reč o smanjenju rizika od hroničnih bolesti.

Istraživanja pokazuju da ovakav tip aktivnosti direktno utiče na smanjenje rizika od dijabetesa, povišenog holesterola i kardiovaskularnih problema. Još konkretnije, studija objavljena u časopisu European Heart Journal u martu 2026. otkrila je da kratke, ali intenzivne aktivnosti u trajanju od svega 15 do 20 minuta nedeljno mogu smanjiti rizik od prerane smrti za čak 46 odsto.

To znači da nije poenta da hodate ceo dan, već da tih dvadeset minuta zaista "odradite".

Brza šetnja je bolja od brojanja koraka Foto: Shutterstock

Mozak reaguje brže nego što mislite

Ono što se dešava u telu, gotovo momentalno prati i mozak. Bolji protok krvi znači više kiseonika, a to direktno utiče na mentalne funkcije. Redovno brzo hodanje povezuje se sa manjim rizikom od demencije i Alzheimerova bolest, što je danas jedna od ključnih tema savremene medicine.

Zanimljivo je da je prag iznenađujuće nizak. Oko 3.800 koraka dnevno, što se lako dostigne za dvadeset minuta, već donosi pad rizika od kognitivnih oboljenja za oko 25 odsto.

U tom procesu ključnu ulogu ima protein BDNF, poznat kao "đubrivo za mozak". Njegovo lučenje podstiče rast i opstanak neurona, a aktivira se upravo tokom kratkih, ali intenzivnih fizičkih aktivnosti. Istraživanja sa Texas A&M University pokazala su da je kod starijih osoba čak i dva puta nedeljno po dvadeset minuta dovoljno da se uspori razvoj ozbiljnog kognitivnog pada.

Priroda, tišina i reset koji vam realno treba

Postoji još jedan sloj ove priče koji ljudi često ignorišu. Nije isto da li hodate po traci u teretani ili kroz park bez telefona. Sve veći broj stručnjaka danas govori o takozvanom "zelenom vežbanju", kombinaciji kretanja i boravka u prirodi.

Kada ostavite telefon i date mozgu prostor da "diše", efekti su vidljivi gotovo odmah. Smanjuje se stres, opada anksioznost, raspoloženje ide nagore, a osećaj kontrole nad sopstvenim životom postaje jači. To nije nikakva ezoterija, već vrlo konkretna reakcija nervnog sistema na jednostavne stvari koje smo zaboravili.

Čak i Svetska zdravstvena organizacija sve češće govori o takozvanim "životnim hakovima", gde lekari bukvalno prepisuju šetnju kao deo terapije. Razlog je prilično jasan, demencija danas globalno košta oko 1,3 biliona dolara godišnje, i svaka preventiva koja radi postaje prioritet.

Na kraju, priča je mnogo jednostavnija nego što deluje. Nije vam potrebna savršena rutina, skupa oprema ili motivacija koja traje satima. Dovoljno je dvadeset minuta dnevno koje ne preskačete. Sve ostalo dolazi kao posledica.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: TikTok izazov - 10.000 koraka dnevno