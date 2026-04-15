Ako ne znate šta da radite s preostalim uskršnjim jajima, ovo jelo je za vas: Kremasta salata gotova za svega 5 minuta
Jedan od najjednostavnijih načina da iskoristite višak jaja jeste kremasta salata koja može da posluži kao doručak, užina ili čak lagani ručak. Ono što je čini posebnom jeste savršen balans između jednostavnosti i ukusa, a sve sastojke verovatno već imate kod kuće nakon Uskrsa.
Salata od kuvanih jaja
Sastojci:
- kuvana jaja,
- malo celera,
- vlašac ili mladi luk,
- limunov sok,
- majonez
- senf
- so i biber.
Priprema:
Priprema je jednostavna i ne zahteva posebne kulinarske veštine. Jaja oljuštite i iseckajte na sitnije komade ili krupnije, u zavisnosti od toga kakvu teksturu volite. Ako želite kremastiju varijantu, možete posebno izgnječiti žumanca i tek onda ih pomešati sa ostatkom.
Celer iseckajte na vrlo sitne komade, on daje onaj prijatan "hrskavi" kontrast koji ovu salatu čini zanimljivijom. Dodajte zatim seckani vlašac ili mladi luk, pa sve sjedinite.
Sledeći korak je dodavanje majoneza i senfa. Količinu prilagodite svom ukusu, neko voli gušću salatu, dok drugi više vole mazivu varijantu. Na kraju dodajte malo limunovog soka koji će "razbiti" težinu jaja i dati osvežavajuću notu.
Sve dobro promešajte i salata je spremna za serviranje. Najbolje je da odstoji nekoliko minuta kako bi se ukusi lepo povezali.
Ovaj recept možete lako prilagoditi, ako volite pikantno, dodajte malo ljute paprike. Za mediteranski šmek ubacite origano ili bosiljak. Ako želite konkretniji obrok, slobodno dodajte piletinu ili čak malo tunjevine.
