Kameron Lajt je nakon 12 dugih godina oklevanja konačno odlučila da plati više od 11.000 evra zaoperaciju gruditokom koje su joj lekari uklonili oko dva kilograma tkiva. Olakšanje koje je osetila bilo je gotovo neopisivo, a na internetu je naišla na veliku podršku.

"Odmah sam se zaljubila u svoje nove grudi. Olakšanje u leđima i ramenima osetila sam čim sam se probudila. Konačno sam mogla slobodno da dišem i prve noći nakon operacije spavala sam bez hrkanja, gorušice ili refluksa", rekla je, opisujući koliko joj je laknulo odmah nakon zahvata.

"Ranije su mi grudi deformisale leđa i vrat. Pritiskale su mi pluća i dijafragmu. Bilo je iscrpljujuće, i psihički i fizički." Međutim, problemi nisu bili samo fizički. Zbog velike težine, grudi su joj bile opuštene, što su ljudi oko nje primećivali.

"Ljudi su često gledali. Muškarci su ih čak gledali otvoreno, pravo u grudi, a ne u moje lice. Na kraju sam počela da nosim više grudnjaka odjednom i stalno sam prekrivala grudi rukama", ispričala je Kameron, koja živi na Floridi i radi kao babica.

Nakon što je dojila sina, konačno je donela odluku.

"Plakala sam mužu zbog toga. Grudi su bile teške, bolele su me i osećala sam se mnogo krupnije nego što zaista jesam", poverila se.

Danas kaže da konačno živi bez svih tih problema i uživa u svakodnevnim stvarima koje su joj ranije bile teško izvodljive.

"Mogu da operem sudove bez da mi grudi upadaju u sudoperu i mogu da nosim samo jedan grudnjak", rekla je o velikoj promeni u svom životu. Dodaje da je najveću podršku dobila putem interneta.

"Dobila sam toliko poruka od ljudi. To mi zaista mnogo znači."

(Kurir.rs/ Blic Žena)

