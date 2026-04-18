Zaboravite starinski način i sečenje nožem: Jednim potezom do savršeno tanke kupus salate!
Umesto da se mučite sa nožem ili pravite nered rendanjem tokom pravljenja kupus salate, dovoljno je da uzmete običnu ljuštilicu za povrće. Da, onu koju već imate u fioci, i posao će biti gotov brže nego što mislite.
Postupak je jednostavan: glavicu kupusa presecite na pola, pa još jednom na četvrtine. Jedan deo stavite na dasku, a zatim ljuštilicom prelazite gore-dole po unutrašnjem delu listova. Za samo nekoliko poteza dobićete tanke, ujednačene trake, baš kao u restoranima.
Ovakav način sečenja ima veliku prednost, kupus ne bude ni previše sitan ni grub, već savršene teksture koja lako upija začine i ostaje prijatno hrskava.
Ali tu trik ne staje. Da bi salata bila zaista ukusna, važno je i kako je začinite. Prvo ide so, ona pomaže da kupus pusti sok. Zatim dodajte malo šećera (da pojača ukus), pa sirće, ulje i malo vode koja dodatno omekšava salatu.
Na kraju, dobro promešajte i ostavite da odstoji oko 10–15 minuta. Tada se svi ukusi povežu, a kupus dobije onu savršenu teksturu koju svi vole.
Zaključak je jednostavan, nije stvar ureceptu, već u načinu pripreme. Kada jednom probate ovaj trik sa ljuštilicom, velika je šansa da više nikada nećete seći kupus na stari način.
VIDEO: Čišćenje kupusa