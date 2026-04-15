Kad ovo vidite nikad je više nećete bacati: 10 genijalnih načina da iskoristite koru limuna u kući!
Kada iscedimo limun za čaj, kolač ili salatu, većina nas automatski baca koru i tada činimo grešku... Umesto u otpad koru od limuna možemo iskoristiti na mnogo načina.
Upravo u kori limuna krije se najviše eteričnih ulja, mirisa i korisnih sastojaka. Ona može poslužiti kao prirodno sredstvo za čišćenje, osveživač prostora, pa čak i kao pomoć u kuhinji.
Evo nekoliko pametnih načina da iskoristite koru od limuna umesto da je bacite.
1. Prirodni osveživač za frižider
Ako stavite nekoliko komadića kore limuna u frižider, ona će neutralisati neprijatne mirise i ostaviti prijatan, svež citrusni miris.
2. Sredstvo za čišćenje kuhinje
Potopite koru limuna u teglu sa sirćetom i ostavite nekoliko dana. Dobijate moćno prirodno sredstvo za čišćenje radnih površina.
3. Protiv kamenca
Kora limuna odlično uklanja kamenac sa slavina i sudopera. Dovoljno je da njome istrljate površinu.
4. Prirodni osveživač vazduha
Koru limuna možete kuvati nekoliko minuta u vodi sa cimetom. Kuća će zamirisati kao da ste upravo spremili kolače.
5. Za sjaj sudopera
Ako sudoperu istrljate unutrašnjom stranom kore limuna, dobiće lep sjaj i prijatan miris.
6. Aromatični dodatak jelima
Osušena i izrendana kora limuna može se koristiti kao dodatak kolačima, salatama ili ribljim jelima.
7. Protiv neprijatnih mirisa na rukama
Ako ste sekli luk ili ribu, protrljajte ruke korom limuna – miris će nestati.
8. Prirodni piling za kožu
Pomešajte malo šećera i limunove kore i dobićete jednostavan prirodni piling za ruke.
9. Protiv mrava
Mravi ne vole miris citrusa. Stavite komadiće kore na mesta gde ulaze u kuću.
10. Miris za kantu za smeće
Stavite nekoliko komadića kore na dno kese za smeće – neprijatni mirisi biće znatno slabiji.
(Kurir.rs/Glossy)
