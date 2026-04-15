Kada iscedimo limun za čaj, kolač ili salatu, većina nas automatski baca koru i tada činimo grešku... Umesto u otpad koru od limuna možemo iskoristiti na mnogo načina.

Upravo u kori limuna krije se najviše eteričnih ulja, mirisa i korisnih sastojaka. Ona može poslužiti kao prirodno sredstvo za čišćenje, osveživač prostora, pa čak i kao pomoć u kuhinji.

Evo nekoliko pametnih načina da iskoristite koru od limuna umesto da je bacite.

1. Prirodni osveživač za frižider

Ako stavite nekoliko komadića kore limuna u frižider, ona će neutralisati neprijatne mirise i ostaviti prijatan, svež citrusni miris.

 2. Sredstvo za čišćenje kuhinje

Potopite koru limuna u teglu sa sirćetom i ostavite nekoliko dana. Dobijate moćno prirodno sredstvo za čišćenje radnih površina.

3. Protiv kamenca

Kora limuna odlično uklanja kamenac sa slavina i sudopera. Dovoljno je da njome istrljate površinu.

Limun Foto: Profimedia

4. Prirodni osveživač vazduha

Koru limuna možete kuvati nekoliko minuta u vodi sa cimetom. Kuća će zamirisati kao da ste upravo spremili kolače.

5. Za sjaj sudopera

Ako sudoperu istrljate unutrašnjom stranom kore limuna, dobiće lep sjaj i prijatan miris.

6. Aromatični dodatak jelima

Osušena i izrendana kora limuna može se koristiti kao dodatak kolačima, salatama ili ribljim jelima.

7. Protiv neprijatnih mirisa na rukama

Ako ste sekli luk ili ribu, protrljajte ruke korom limuna – miris će nestati.

8. Prirodni piling za kožu

Pomešajte malo šećera i limunove kore i dobićete jednostavan prirodni piling za ruke.

9. Protiv mrava

Mravi ne vole miris citrusa. Stavite komadiće kore na mesta gde ulaze u kuću.

10. Miris za kantu za smeće

Stavite nekoliko komadića kore na dno kese za smeće – neprijatni mirisi biće znatno slabiji.

(Kurir.rs/Glossy)

