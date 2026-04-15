Slušaj vest

Jagode su jedno od najomiljenijih prolećnih voća, ali malo ko zna da obično ispiranje pod vodom nije dovoljno da ih zaista očistite. Na njihovoj površini često ostaju tragovi zemlje, bakterija i pesticida koji se ne uklanjaju tako lako.

Zato je važno da znate kako da ih pravilno operete pre nego što ih pojedete ili poslužite.

Zašto voda nije dovoljna
Jagode imaju poroznu površinu i sitne udubljene tačkice u kojima se lako zadržavaju nečistoće. Brzo ispiranje ukloni samo površinski sloj prljavštine, ali ne i sve štetne materije.

Najbolji način čišćenja
Postoji jednostavan trik koji daje mnogo bolje rezultate:

- U činiju sipajte hladnu vodu
- Dodajte kašiku sode bikarbone ili malo sirćeta
- Ubacite jagode i ostavite ih da stoje 10-15 minuta
- Ova kombinacija pomaže da se razgrade ostaci pesticida i bakterije.

Jagode
Jagode Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Nakon toga, jagode obavezno isperite čistom vodom i lagano ih osušite.

Važna greška koju svi prave
Peteljku nemojte skidati pre pranja. Ako to uradite, jagode će upiti vodu i izgubiti ukus, a mogu i brže da se pokvare.

Dodatni saveti
- Ne potapajte ih predugo jer će omekšati
- Čuvajte ih u frižideru, ali ih perite tek pred konzumaciju
- Ako primetite oštećene plodove, odmah ih uklonite da ne pokvare ostale

(Kurir.rs/Najžena)

 VIDEO: Kako se pravilno peru jagode: 

Kako se pravilno peru jagode Izvor: TikTok/nikisky225