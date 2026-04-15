Dok prava zova raste kao drvo ili visok žbun, njena otrovna dvojnica je zeljasta biljka koja se često može videti pored puteva.

Zova uskoro počinje da cveta, pa pre nego što krenete u berbu, važno je da budete sigurni šta unosite u svoj dom.

Greška u prirodi može imati ozbiljne posledice, zato je korisno da naučite razlike koje se u našim krajevima prenose generacijama.

Iako lekovita i otrovna zova na prvi pogled deluju slično, iskusno oko lako uočava razliku između njih.

Obratite pažnju na stablo

Osnovno pravilo koje treba zapamtiti jeste da prava, lekovita crna zova raste kao visoko drvo ili razgranat žbun. Njeno stablo je čvrsto i drvenasto i može dostići visinu i do deset metara.

Nasuprot tome, njena otrovna dvojnica poznata kao abdovina nikada ne prerasta u drvo. Ona je zeljasta biljka sa mekom i zelenom stabljikom i retko prelazi dva metra visine. Ako primetite biljku koja podseća na zovu, ali je niska i raste gusto poput trave uz put ili u jarku, bolje je da je ne dirate jer se najverovatnije radi o otrovnoj abdovini.

Razlika u mirisu

Miris je jedan od najsigurnijih načina da razlikujete lekovitu zovu od njene otrovne dvojnice. Cvet prave zove ima prijatan, blag i slatkasti miris koji podseća na domaće sokove i sirupe. Njeni cvetovi su uvek mlečno beli ili kremasti, bez drugih nijansi.

Sa druge strane, abdovina ima težak i neprijatan miris koji mnogima deluje odbojno. Često se opisuje kao oštar i nalik neprijatnim mirisima iz prirode. Njeni cvetovi mogu imati ružičaste prašnike ili crvenkaste vrhove, što je jasan znak da nije reč o lekovitoj biljci.

Položaj plodova

Ukoliko biljka više nema cvetove, već plodove, i tada možete lako uočiti razliku. Kod lekovite zove grozdovi bobica su teški i spuštaju se nadole jer grane popuštaju pod njihovom težinom.

Kod abdovine, plodovi rastu uspravno i okrenuti su ka gore. Njeni grozdovi ostaju čvrsti i ne savijaju se, što je pouzdan znak da ti plodovi nisu za upotrebu u ishrani.

