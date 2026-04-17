Krem supa od tikvica je savršen izbor jer je zasitna, zdrava i niskokalorična. Sa manje od 200 kalorija po porciji, uklapa se u svaki balansirani jelovnik. Tikvice su odličan saveznik zdrave ishrane jer sadrže malo kalorija, a bogate su mineralima poput kalijuma, magnezijuma i gvožđa. U formi krem supe pružaju osećaj sitosti, a pritom ne opterećuju organizam.

Kada vam treba brz i ukusan obrok, domaća krem supa je uvek dobra ideja – jednostavna priprema i pun ukus čine je favoritom u svakoj kuhinji.

Tikvice Foto: Shutterstock

Domaća krem supa od tikvica

Sastojci:

400 g tikvica

100 g paškanata

1 luk šalot

1 kašika maslinovog ulja

800 ml povrtne supe

200 ml sojine pavlake

3 stabljike peršuna

1 pakovanje kres salate

2 kašičice limunovog soka

so i biber po ukusu

malo sveže rendanog muskatnog oraščića

Za penasti dodatak:

150 ml sojinog mleka

2 kašičice senfa

Krem supa od tikvica Foto: Shutterstock

Priprema:

Operite tikvice, očistite ih i isecite na komade. Paškanat oljuštite i iseckajte na krupnije kocke, a šalot na kockice.

U šerpi zagrejte maslinovo ulje i kratko propržite pripremljeno povrće dok ne zamiriše. Dodajte povrtnu supu i sojinu pavlaku, pa ostavite da se kuva poklopljeno oko 20 minuta dok sve ne omekša.

Za to vreme operite peršun, osušite ga i sitno iseckajte, a kres salatu odvojite od podloge.

Kada je povrće kuvano, sve izblendajte štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu. Začinite limunovim sokom, solju, biberom i prstohvatom muskatnog oraščića.

Mali trik za poseban ukus

Sojino mleko pomešajte sa senfom i lagano zagrejte. Zatim mutite dok ne dobijete laganu penu. Supu sipajte u činije, dodajte penu na vrh i pospite svežim začinskim biljem. Poslužite odmah dok je topla i mirisna. Bez sumnje ova krem supa je savršena lagana večera ili zdrav ručak.

