Trik čuvene "kraljice čistoće": Rešite se mirisa kuvanja u stanu za 10 minuta bez otvaranja prozora!
Bez obzira na to koliko dugo držite prozore otvorene nakon kuvanja ili koliko snažno radi aspirator dok pripramate jelo, ovi intenzivni mirisi lako se "uvuku" u zavese i nameštaj, pa kuhinja često i kasnije miriše kao da je kuvanje i dalje u toku.
Upravo zato pažnju je privukao jednostavan trik koji preporučuje Linzi Krombi, poznata i kao "Kraljica čistoće".
Tajna je u belom sirćetu i pari
Rešenje koje predlaže ne zahteva skupe proizvode niti posebnu pripremu. Potrebne su vam samo tri stvari: belo sirće, ključala voda i činija.
Postupak je vrlo jednostavan:
- U činiju sipajte jednu šolju belog sirćeta
- Dodajte ključalu vodu
- Ostavite da stoji u prostoru
Kada se topla voda pomeša sa sirćetom, počinje da se oslobađa para koja u sebi nosi aktivne čestice sirćeta. Upravo te čestice neutrališu neprijatne mirise u vazduhu, umesto da ih samo prikriju.
Efekat je primetan gotovo odmah. Iako se u početku može osetiti blag miris sirćeta, on brzo nestaje i ostavlja prostor osveženim i neutralnim.
Sirće zaista deluje
Za razliku od klasičnih osveživača vazduha koji maskiraju neprijatne mirise, belo sirće ih hemijski neutrališe. Njegova kiselost reaguje sa česticama koje izazivaju neprijatan miris i razgrađuje ih.
Zato je ovaj sastojak već dugo poznat kao jedno od najefikasnijih prirodnih sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Osim toga lako je dostupan, veoma je jeftin, bezbedan je za svakodnevnu upotrebu. Upravo kombinacija efikasnosti i pristupačnosti čini ga praktičnim rešenjem za svaki dom.
Kako pojačati efekat i osvežiti prostor?
Ako pripremate posebno aromatična jela ili jednostavno želite prijatniji miris u kuhinji, u smesu možete dodati i prirodne sastojke koji dodatno osvežavaju prostor:
- kriške limuna
- štapić cimeta
- nekoliko karanfilića
Ovi dodaci ne samo da pomažu u neutralizaciji mirisa, već prostoru daju toplu i prijatnu aromu, bez upotrebe veštačkih mirisa.
Rešenje za tvrdokorne mirise
Kada su mirisi posebno jaki i uporni, postoji i intenzivnija varijanta ovog trika. Umesto da smesu ostavite u činiji, možete sipati sirće i vodu u šerpu i zagrevati na laganoj vatri 15 do 30 minuta.
Na taj način stvara se kontinuirana para koja efikasnije cirkuliše kroz prostor i dopire do svih uglova kuhinje, uključujući tekstil i nameštaj.
(Kurir.rs/Žena)
