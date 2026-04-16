Indukciona ploča za kuvanje u radu sa šerpama i uključenim ringlama

Slušaj vest

Bez obzira na to koliko dugo držite prozore otvorene nakon kuvanja ili koliko snažno radi aspirator dok pripramate jelo, ovi intenzivni mirisi lako se "uvuku" u zavese i nameštaj, pa kuhinja često i kasnije miriše kao da je kuvanje i dalje u toku.

Upravo zato pažnju je privukao jednostavan trik koji preporučuje Linzi Krombi, poznata i kao "Kraljica čistoće".

Tajna je u belom sirćetu i pari

Rešenje koje predlaže ne zahteva skupe proizvode niti posebnu pripremu. Potrebne su vam samo tri stvari: belo sirće, ključala voda i činija.

Rešite se mirisa zaprške i luka Foto: Meeko Media / Alamy / Profimedia

Postupak je vrlo jednostavan:

- U činiju sipajte jednu šolju belog sirćeta

- Dodajte ključalu vodu

- Ostavite da stoji u prostoru

Kada se topla voda pomeša sa sirćetom, počinje da se oslobađa para koja u sebi nosi aktivne čestice sirćeta. Upravo te čestice neutrališu neprijatne mirise u vazduhu, umesto da ih samo prikriju.

Efekat je primetan gotovo odmah. Iako se u početku može osetiti blag miris sirćeta, on brzo nestaje i ostavlja prostor osveženim i neutralnim.

Sirće zaista deluje

Za razliku od klasičnih osveživača vazduha koji maskiraju neprijatne mirise, belo sirće ih hemijski neutrališe. Njegova kiselost reaguje sa česticama koje izazivaju neprijatan miris i razgrađuje ih.

Zato je ovaj sastojak već dugo poznat kao jedno od najefikasnijih prirodnih sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Osim toga lako je dostupan, veoma je jeftin, bezbedan je za svakodnevnu upotrebu. Upravo kombinacija efikasnosti i pristupačnosti čini ga praktičnim rešenjem za svaki dom.

Sirće Foto: Shutterstock

Kako pojačati efekat i osvežiti prostor?

Ako pripremate posebno aromatična jela ili jednostavno želite prijatniji miris u kuhinji, u smesu možete dodati i prirodne sastojke koji dodatno osvežavaju prostor:

- kriške limuna

- štapić cimeta

- nekoliko karanfilića

Ovi dodaci ne samo da pomažu u neutralizaciji mirisa, već prostoru daju toplu i prijatnu aromu, bez upotrebe veštačkih mirisa.

Rešenje za tvrdokorne mirise

Kada su mirisi posebno jaki i uporni, postoji i intenzivnija varijanta ovog trika. Umesto da smesu ostavite u činiji, možete sipati sirće i vodu u šerpu i zagrevati na laganoj vatri 15 do 30 minuta.

Na taj način stvara se kontinuirana para koja efikasnije cirkuliše kroz prostor i dopire do svih uglova kuhinje, uključujući tekstil i nameštaj.

(Kurir.rs/Žena)

