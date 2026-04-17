Fugne između pločica s vremenom upijaju prljavštinu, masnoću, vlagu i kamenac, pa mogu da potamne i izgledaju zapušteno čak i kada su pločice čiste. Dobra vest je da ih možete očistiti vrlo efikasno pomoću jednostavne kombinacije koje već imate u kuhinji.

U pitanju su prašak za pecivo i sirće i ono što je najbolje, nema jakih hemikalija.

Prvo je važno da pripremite površinu. Prebrišite pločice i fugne suvom ili blago vlažnom krpom kako bi uklonili prašinu i površinsku nečistoću. Ako je reč o kuhinji ili kupatilu, najbolje je da nema sapunice ili deterdženta na površini pre nanošenja smese.

U činiju pomešajte kesicu praška za pecivo i malo sirćeta dovoljno da dobijete ni preretku smesu, ali ni pastu. Kada budete spojili sastojke, doći će do penušanja, pa to ne treba da vas čudi. Dobijenu smesu nanesite po fugnama i u tankom sloju i ostavite nekoliko minuta da reaguje, u zavisnosti od toga koliko su vam fugne prljave. Postepeno će se naslage razgraditi kao i prljavština i kamenac.

Uzmite staru četkicu za zube ili manju četku i počnite da trljate po fugnama po svim smerovima ali i kružnim pokretima. Odmah ćete primetiti kako se fugne čiste. Kada završite čišćenje, prebrišite vlažnom krpom kako bi se uklonila nečistoća, pa potom prebrišite i suvom krpom.

