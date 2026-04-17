Slušaj vest

Na prvi pogled, pitanje „koja je riba najnezdravija“ deluje kao da ima jednostavan odgovor, ali u stvarnosti, situacija nije tako crno-bela. Riba se generalno smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali određene vrste i načini pripreme mogu je učiniti znatno manje poželjnom u svakodnevnoj ishrani.

Masnija riba: zdrava, ali kaloričnija

Kada je reč o „nezdravoj“, mnogi ljudi prvo pomisle na količinu masti. Losos, skuša i haringa se ističu u ovoj kategoriji.

Ove vrste su bogate omega-3 masnim kiselinama, koje izuzetno blagotvorno deluju na srce i mozak, zbog čega se zapravo smatraju veoma zdravim izborom.

Foto: Shuttesrstock

Međutim, zbog većeg procenta masti, one su takođe kaloričnije u poređenju sa belom ribom poput oslića ili bakalara. To ne znači da ih treba izbegavati, već samo konzumirati umereno, posebno za ljude koji paze na unos kalorija.

Riba sa više žive i toksina

Ako tražimo ribu koja bi se mogla označiti kao „najnezdravija“ u užem smislu, fokus se pomera na prisustvo teških metala, pre svega žive.

Veće grabljivice, poput tune, sabljarke i ajkule, akumuliraju više žive jer se nalaze na vrhu lanca ishrane.

Foto: Shutterstock

Redovna i prekomerna konzumacija ovih vrsta može biti štetna, posebno za trudnice i decu, pa stručnjaci preporučuju umerenost i raznolikost u izboru ribe.

Problem često nije riba, već priprema

Često ono što čini ribu manje zdravom nije sama vrsta, već način pripreme. Pržena riba, posebno u sistemima brze hrane, gubi deo svoje hranljive vrednosti, dok istovremeno apsorbuje velike količine ulja i nezdravih masti.

Pržena ili pečena riba, posebno kada se služi sa teškim prilozima, može biti znatno lošiji izbor od iste ribe pripremljene na roštilju ili u rerni.

Pa ko se smatra najproblematičnijim izborom?

Ako bismo izdvojili kategorije koje se najčešće smatraju najmanje poželjnim, to su:

Riba pečenje Foto: Kurir Televizija

krupne grabljive ribe sa visokim sadržajem žive (kao što je sabljarka i slične vrste)

industrijski prerađeni riblji proizvodi

pržena riba

