Slušaj vest

Na prvi pogled, pitanje „koja je riba najnezdravija“ deluje kao da ima jednostavan odgovor, ali u stvarnosti, situacija nije tako crno-bela. Riba se generalno smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali određene vrste i načini pripreme mogu je učiniti znatno manje poželjnom u svakodnevnoj ishrani.

Masnija riba: zdrava, ali kaloričnija

Kada je reč o „nezdravoj“, mnogi ljudi prvo pomisle na količinu masti. Losos, skuša i haringa se ističu u ovoj kategoriji.

Ove vrste su bogate omega-3 masnim kiselinama, koje izuzetno blagotvorno deluju na srce i mozak, zbog čega se zapravo smatraju veoma zdravim izborom.

Dve pržene ribe na tanjiru, kriške limuna i so - kolaž fotografija - skuša
Foto: Shuttesrstock

Međutim, zbog većeg procenta masti, one su takođe kaloričnije u poređenju sa belom ribom poput oslića ili bakalara. To ne znači da ih treba izbegavati, već samo konzumirati umereno, posebno za ljude koji paze na unos kalorija.

Riba sa više žive i toksina

Ako tražimo ribu koja bi se mogla označiti kao „najnezdravija“ u užem smislu, fokus se pomera na prisustvo teških metala, pre svega žive.

Veće grabljivice, poput tune, sabljarke i ajkule, akumuliraju više žive jer se nalaze na vrhu lanca ishrane.

tunjevina shutterstock_1999606127.jpg
Foto: Shutterstock

Redovna i prekomerna konzumacija ovih vrsta može biti štetna, posebno za trudnice i decu, pa stručnjaci preporučuju umerenost i raznolikost u izboru ribe.

Problem često nije riba, već priprema

Često ono što čini ribu manje zdravom nije sama vrsta, već način pripreme. Pržena riba, posebno u sistemima brze hrane, gubi deo svoje hranljive vrednosti, dok istovremeno apsorbuje velike količine ulja i nezdravih masti.

Pržena ili pečena riba, posebno kada se služi sa teškim prilozima, može biti znatno lošiji izbor od iste ribe pripremljene na roštilju ili u rerni.

Pa ko se smatra najproblematičnijim izborom?

Ako bismo izdvojili kategorije koje se najčešće smatraju najmanje poželjnim, to su:

Riba pečenje
Riba pečenje Foto: Kurir Televizija

  • krupne grabljive ribe sa visokim sadržajem žive (kao što je sabljarka i slične vrste)
  • industrijski prerađeni riblji proizvodi
  • pržena riba
Ne propustiteŽenaEvo kako Grkinje pohuju ribu a da ne upije ni kap ulja: Tajna je u jednom sastojku koji svi imamo u kući
Žena prži ribu u tiganju na šporetu
ŽenaKoliko dugo riba sme da stoji posle posne slave: Nije isto da li je pržena ili pečena
Pohovana riba na belom tanjiru, peršun kao dekoracija
ŽenaOvo je najbolji način za pripremu lososa: Potrebno vam je svega 13 minuta i uvek će vam ispasti savršeno
losos
ZanimljivostiŽiveo je 112 godina, a pred smrt otkrio tajnu svoje dugovečnosti: Svaki petak bio je rezervisan za poseban ritual (VIDEO)
John Tinnswood umro najstariji čovek na svetu
ŽenaKako da znamo da li je riba sveža: Kuvari savetuju 3 stvari na koje moramo obratiti pažnju
22.jpg
ŽenaSKUŠA SA PAR SASTOJAKA GARANTUJE IDEALAN RUČAK: Odličan predlog za lagani obrok u toku posta, a priprema se brzo (RECEPT)
profimedia0327972482.jpg

 Video: Kako se čisti riba

Kako se čisiti riba Izvor: Instagram/pp_recepti_kbzu