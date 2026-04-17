Pogledajte kako izgledaju najviša i najniža žena na svetu! Srele se na posebnom mestu, otkrile da su imale samo jedan problem (FOTO)
Najviša i najniža žena na svetu sastale su se na popodnevnom čaju u Londonu da proslave 20. godišnjicu Dana Ginisove knjige rekorda.
Rumejsa Gelgi, 27-godišnja turska veb programerka i indijska glumica Jioti Amge (30), razmenili su priče i životna iskustva tokom svog sastanka u hotelu "The Savoy".
Gelgi drži Ginisov svetski rekord kao najviša žena na svetu sa 215,16 centimetra dok je Amge najniža žena na svetu visoka svega 62,8.
- Bilo je tako neverovatno sresti Jioti po prvi put - rekla je Gelgi: - Bilo nam je ponekad teško da uspostavimo kontakt očima zbog naše razlike u visini, ali je bilo sjajno. Imamo stvari koje su nam zajedničke. Obe volimo šminku, da negujemo sebe i svoje nokte.
Amgi kaže da joj nije bilo neobično da provede vreme sa tako visokom osobom.
- Navikla sam da gledam gore i da vidim ljude više od sebe, ali bila sam tako srećna što sam danas podigla pogled i videla najvišu ženu na svetu. Oduševljena sam što sam upoznala Rumejsu, tako je dobrodušna i osećala sam se veoma prijatno tokom razgovora sa njom.
Gelgi ima retko stanje nazvano Viverov sindrom koje izaziva ubrzani rast i deformitete skeleta. Ona je zapravo tek 27. slučaj dijagnostikovan na svetu i prva takva osoba u Turskoj. Ona koristi invalidska kolica i može samo kratko da stoji koristeći hodalicu, ali odbija da dozvoli da je fizički izazovi sputavaju.
Amge, koja je igrala ulogu Ma Petite u američkoj TV seriji "Američka horor priča", sa druge strane ima sindrom patuljastosti koji se zove ahondroplazija.
Obe su povodom 70. godišnjice Ginisovog svetskog rekorda bile "počastvovane" da budu noseće ikone ovog svetskog "takmičenja" u godišnjem pregledu rekorda, kako i drugih ljudskih dostignuća i prirodnih fenomena. Pored njih tu se pojavljuju i drugi neverovatni ljudi, poput Diane Armstrong, žene sa najdužim noktima, Sultana Kosena, najvišeg čoveka na svetu, i moćnog čoveka sa invaliditetom Dejva Volša.
- Ginisova knjiga rekorda je posvećena slavljenju razlika. Ikone Ginisove knjige rekorda su oni rekorderi koji zaista oličavaju naš duh. Oni dolaze iz svih oblasti, iz nauke i tehnologije, sporta i umetnosti i medija, a takođe su i oni posvećeni rekorderi koje vidimo iz godine u godinu - izjavio je glavni urednik knjige Ginisovih rekorda Kreg Glendej.
(Kurir.rs/ Mirror)
