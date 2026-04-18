Hrvatska glumica Marijana Mikulić, čija monodrama „MARE #zenamajkaglumica“ niže rasprodate izvedbe, podelila je na društvenim mrežama intiman i emotivan video rada sa sinom Jakovom, koji je na spektru autizma. Video prikazuje Marijanu i Jakova kako slažu mozaik, dok ga ona strpljivo podstiče da vežba govor.

Iako video deluje kao jednostavna igra, Marijana je uz njega podelila iskrenu ispovest o izazovima sa kojima se suočava dok balansira između uspešne karijere i terapija za dete. Priznala je da je, nakon što su njeni projekti prerasli sva očekivanja, prati neumoljiva griža savesti.

„Na dane ne da ni misliti, a kamoli uživati malo u sebi i svemu što mi se događa. Satire, ne da spavati“, napisala je glumica, objašnjavajući da svaki slobodan trenutak koristi za rad sa sinom.

Izazovi svakodnevice i borba za napredak

Marijana je ogolila slojeve majčinstva deteta sa teškoćama, ističući da proces učenja koji je kod druge dece prirodan, kod njih zahteva ogroman trud.

Istakla je da pored Jakova ima i drugu braću koja je trebaju, a koju „gotovo ne vidi“.

„Pa mi se plače od tuge, jada, besa. Pa otresem to i kažem: Gospode hvala! Na mojoj volji, snazi, istrajnosti. Na mojoj volji snazi ustrajnosti, na njegovim pomacima malim, velikim. Ali da je lako, bome nije, krvnički je teško. I prezirem kad mi kažu: posebni ljudi dobiju posebnu decu, lako tebi kad on hoće raditi, imaš sreće" napisla je glumica

Nastavila je Marijana i dodala kako je puno suza proliveno da se dođe do ovog trenutka.







„Puno smo se i od početka odmakl I to daje snagu za dalje, volju da nikad ne odustanem!Bože hvala ti na svakom novom danu i svakoj novoj prilici. Hvala na svakoj reči koja izađe iz ovih malih usta. Na svakom bistrom pogledu malih zelenih očiju“, poručila je Marijana.