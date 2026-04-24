Pena za brijanje, iako se najčešće koristi u osnovnoj nameni, zapravo ima široku primenu u uklanjanju mrlja, masnoće i naslaga sa različitih površina. Njena blaga, ali efikasna formula čini je praktičnim rešenjem za brze popravke u čišćenju, bez potrebe za jakim hemikalijama i komplikovanim sredstvima.

Iako pena za brijanje može da bude efikasna i sama po sebi, može se kombinovati i sa drugim sredstvima za čišćenje kako bi se postigao još jači efekat. Međutim, mešanje sredstava za čišćenje zahteva dodatnu pažnju i znanje, kako bi se obezbedilo da smeša zaista funkcioniše, ali i da bude bezbedna.

Šta sve možete da čistite iz pomoć pene za brijanje?

Toalete

Pena za brijanje je pravo malo "oružje" za čišćenje kupatila. Ne samo da može da dovede ogledala do savršenstva, već pomaže i u uklanjanju neprijatnih mirisa, mrlja i ostavlja WC šolju blistavo čistom. Nanesite penu za brijanje na četku za WC i dobro izribajte unutrašnjost šolje. Pre nego što pustite vodu, pređite na sledeći deo posla: pod.Prostor oko WC šolje često je izvor neprijatnih mirisa jer se oni zadržavaju u fugama i oko samog postolja šolje.

Čišćenje WC šolje Foto: Dimitar Gorgev / Alamy / Profimedia

Da bi se to potpuno uklonilo, potrebno je ući u sve uglove i teško dostupna mesta - tu pena za brijanje može da pomogne. Zbog svoje teksture koja se širi, ona dopire do uglova i uskih mesta do kojih druga sredstva ne stižu. Nanesite penu oko postolja WC šolje i na okolne fuge. Dobro izribajte, a zatim obrišite čistom, toplom vodom pomoću krpe ili mopa.

Ogledala i staklo

Kod ogledala i staklenih površina, pena za brijanje ne samo da čisti, već može i da spreči zamagljivanje. (Ako zamagljivanje nije problem, možda je bolje da ostanete pri klasičnom sredstvu za staklo, jer je ono brže i manje "neuredno" rešenje za fleke i tragove paste za zube.)

Ako želite da isprobate ovaj trik, uzmite malo pene za brijanje na krpu od mikrofibera. Nanestite je na staklo kružnim pokretima, tako da cela površina bude prekrivena tankim slojem pene.

Zatim uzmite čistu krpu od mikrofibera i ispolirajte staklo dok ne postane sjajno.

Efekat protiv zamagljivanja traje nekoliko dana do nedelju dana, pa ga je potrebno ponavljati ako vam je ta prednost korisna u svakodnevnom čišćenju.

Ogledalo Foto: Jurgita Vaicikeviciene / Alamy / Profimedia

Sjajne površine

Kao i kod ogledala, pena za brijanje može pomoći da i druge sjajne ili površine sklone flekama ponovo zablistaju. Isti metod koji se koristi za čišćenje ogledala može se primeniti i ovde. Dovoljno je da nanesete malo pene za brijanje na krpu od mikrofibera i ispolirate površinu dok ne zablista.

Nakit, kuhinjski aparati, kupatilski elementi i slične površine su sve pogodne za ovaj trik. Pena za brijanje takođe može ukloniti nagomilanu prljavštinu, naslage sapunice i druge tvrdokorne nečistoće, pa se ne ustručavajte da je koristite i za zahtevnije poslove.

Staklena vrata tuš kabine

Staklena vrata tuš kabine su poznata po tome što i inače čisto kupatilo mogu učiniti manje sjajnim.Da biste brzo uklonili naslage sapuna, mrlje od vode i druge nečistoće sa stakla:

Čišćenje tuš kabine Foto: Profimedia

- Nanesite penu za brijanje po celoj površini stakla

- Ostavite da deluje nekoliko minuta

- Zatim je obrišite čistom krpom od mikrofibera

- Na kraju isperite staklo da uklonite ostatke i prljavštinu

Pena za brijanje može da ukloni i fleke

Pena za brijanje može biti efikasna i za uklanjanje pojedinačnih fleka. Bilo da je u pitanju mikrofiber sofa, antilop čizme ili tepih, postupak je sličan. Važno je da prvo testirate penu na neupadljivom delu materijala.

Za tepih:

Nanesite penu na fleku i ostavite oko 20 minuta. Zatim vlažnom krpom uklonite ostatke pene. Nakon toga, čistom vlažnom krpom nežno trljajte fleku dok ne nestane, pa sve završite suvom krpom.

Čišćenje tepiha Foto: Profimedia

Za antilop:

Masne fleke na antilop obući mogu delovati kao kraj, ali pre nego što odustanete, pokušajte ovaj trik. Nanesite malu količinu pene na krpu i utrljajte je u fleku. Zatim obrišite suvom krpom i na kraju pređite četkom za antilop kako biste vratili teksturu.

Za mikrofiber:

Ako deklaracija na nameštaju dozvoljava čišćenje sredstvima na bazi vode, možete isprobati ovaj trik (uz obavezno testiranje na skrivenom delu). Vlažnom krpom nanesite penu na fleku i istrljajte je, a zatim očistite blago navlaženom čistom krpom.

VIDEO: Roze buđ u kupatilu