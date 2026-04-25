Problem nije u jagodama, već u načinu na koji ga čuvamo. Većina ljudi ih ostavlja u plastičnoj ambalaži iz prodavnice, što zapravo ubrzava propadanje. Jagode su veoma osetljive jer sadrže mnogo vode i lako upijaju vlagu iz okoline. Upravo ta kombinacija vlage i vazduha stvara idealne uslove za razvoj buđi i kvarenje.

Kako sačuvati jagode i do 10 dana

Ako se drže u zatvorenim plastičnim kutijama, kondenzacija dodatno pogoršava situaciju. Najefikasnije rešenje je zapravo vrlo jednostavno, čuvanje u staklenoj tegli.

Postupak je lak:

- jagode ne perite unapred

- prebacite ih u čistu, suvu staklenu teglu

- zatvorite je i stavite u frižider

Ova metoda stvara stabilno okruženje i štiti voće od viška vlage, pa jagode mogu ostati sveže i do 10 dana.

Zašto tegla daje bolje rezultate od plastike

Za razliku od originalne ambalaže, staklena posuda sprečava nekontrolisano strujanje vazduha i ulazak vlage.

Testovi su pokazali da se jagode u plastičnoj kutiji kvare već nakon nekoliko dana, dok u zatvorenoj tegli ostaju čvrste i ukusne znatno duže.

Još nekoliko trikova koji prave razliku

Ako želite maksimalnu svežinu:

- ne skidajte peteljke dok ih ne pojedete

- ne perite ih unapred

- držite ih dalje od druge hrane u frižideru

Svaka dodatna vlaga ili pritisak može ubrzati kvarenje.

