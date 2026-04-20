Ako razmišljate da li zaista treba stavljati kamenje na dno saksije, odgovor je - ne, uz nekoliko izuzetaka. Evo šta se zapravo dešava i kada kamenje može imati smisla.

Zašto ne treba stavljati kamenje na dno saksije?

Kada se kamenje stavi na dno saksije, ono zapravo može zadržavati vodu bliže korenu biljke umesto da poboljša drenažu. Previše vlažna zemlja guši sitne korenove i može dovesti do truljenja korena.

Kako je to moguće?

Kada zalivate biljku, voda se kreće nadole kroz sitne kapilarne prostore u zemlji. Vlaga se zadržava u sloju neposredno iznad kamenja ili šljunka dok se zemlja potpuno ne zasiti, nakon čega višak vode počinje da prolazi kroz kamenje. Međutim, donji sloj zemlje ostaje mokar i ponaša se kao sunđer koji zadržava vlagu.

Pošto kamenje smanjuje dubinu zemlje u saksiji, ovaj zasićeni sloj se pomera naviše. To se naziva "viseći nivo vode". Takva stalno vlažna sredina oštećuje korenje i povećava rizik od truljenja biljke.

Foto: Shutterstock

Da li ikada treba stavljati nešto na dno saksije?

Postoje situacije kada kamenje ili drugi materijali mogu imati smisla:

- za stabilizaciju visoke i nestabilne saksije

- kada je saksija velika pa bi bilo potrebno mnogo zemlje

- kada je otvor za drenažu prevelik pa zemlja ispada

U tim slučajevima možete staviti kamen ili ciglu da učvrstite saksiju ili mrežicu preko otvora da zemlja ne ispada, ali bez blokiranja drenaže.

Kako zapravo poboljšati drenažu?

Umesto slojeva kamenja, najbolje je:

- koristiti kvalitetnu zemlju koja dobro drenira (npr. za kaktuse)

- pomešati zemlju sa peskom ili krupnijim granulatom

- izbegavati pravljenje slojeva u saksiji

To omogućava da voda ravnomerno prolazi kroz zemlju i smanjuje rizik od zadržavanja viška vlage.

VIDEO: Koje biljke savršeno uspevaju na istočnom prozoru: