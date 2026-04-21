Slušaj vest

Testo se lako mesi, uspeva čak i neiskusnim domaćicama, a miris toplih kifli iz rerne vraća na najlepša jutra iz detinjstva.

Malo šta može da zameni miris sveže pečenih kifli koji ispuni ceo dom i odmah probudi najlepše uspomene. Upravo zato se ovaj recept za pekarske kifle iznova vraća u mnoge kuhinje – jednostavan je, provereno uspeva i daje savršeno mekano, vazdušasto testo koje ostaje sveže danima. Kifle su spolja blago rumene, iznutra nežne i lagane, a idealne su za doručak, užinu ili večeru. Posebno ih vole oni koji žele domaći ukus bez komplikovanih koraka, jer uspevaju čak i početnicima.

Testo:

1 svež kvasac (40g)

2 kašike šećera

2 kašike brašna

300 ml mleka

2 pune kašike grčkog jogurta

650 g mekog brašna

1 puna kašičica soli

6 kašika ulja

Foto: Printscreen/domaćikuhar

Slani preliv:

1 kašika soli

2 kašike brašna

1/3 kašičice praška za pecivo

Na vrh kašičice sode bikarbone

Voda po potrebi

Priprema:

1. Izdrobiti kvasac, dodati dve kašike šećera i dve kašike brašna.

2. Prelijte sa 300 ml blago toplog mleka i ostavite da odstoji par minuta, da se aktivira kvasac;

3. Prebaciti u činiju sa ostalim sastojcima i umesiti testo;

4. Ostavtiti 20-30 minuta da se duplira.

5. Uključiti rernu na 190 stepeni i za to vreme napraviti štapiće ili perece.

6. Ubaciti ih da se peku dok ne dobiju blago zlatnu boju.

7. Dok se peku pipremiti preliv – pomešati brašno, so i prašak za pecivo i sodu b. sa po malo vode dok ne dobije smesu malo gušću od one za palačinke.

8. Izvaditi štapiće, posuti preliv pa vratiti u rernu da se peku još 2-3 minuta.

9. Kada su gotovi, premazati svaki sa malo ulja.

10. U ulje za premaz možete dodati malo belog luka u prahu pa time premazati, budu još ukusniji.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

VIDEO: Štapići sa susamom i sirom