Uspevaju čak i neiskusnim domaćicama: Pekarski slani štapići koji ostaju mekani danima!
Testo se lako mesi, uspeva čak i neiskusnim domaćicama, a miris toplih kifli iz rerne vraća na najlepša jutra iz detinjstva.
Malo šta može da zameni miris sveže pečenih kifli koji ispuni ceo dom i odmah probudi najlepše uspomene. Upravo zato se ovaj recept za pekarske kifle iznova vraća u mnoge kuhinje – jednostavan je, provereno uspeva i daje savršeno mekano, vazdušasto testo koje ostaje sveže danima. Kifle su spolja blago rumene, iznutra nežne i lagane, a idealne su za doručak, užinu ili večeru. Posebno ih vole oni koji žele domaći ukus bez komplikovanih koraka, jer uspevaju čak i početnicima.
Testo:
1 svež kvasac (40g)
2 kašike šećera
2 kašike brašna
300 ml mleka
2 pune kašike grčkog jogurta
650 g mekog brašna
1 puna kašičica soli
6 kašika ulja
Slani preliv:
1 kašika soli
2 kašike brašna
1/3 kašičice praška za pecivo
Na vrh kašičice sode bikarbone
Voda po potrebi
Priprema:
1. Izdrobiti kvasac, dodati dve kašike šećera i dve kašike brašna.
2. Prelijte sa 300 ml blago toplog mleka i ostavite da odstoji par minuta, da se aktivira kvasac;
3. Prebaciti u činiju sa ostalim sastojcima i umesiti testo;
4. Ostavtiti 20-30 minuta da se duplira.
5. Uključiti rernu na 190 stepeni i za to vreme napraviti štapiće ili perece.
6. Ubaciti ih da se peku dok ne dobiju blago zlatnu boju.
7. Dok se peku pipremiti preliv – pomešati brašno, so i prašak za pecivo i sodu b. sa po malo vode dok ne dobije smesu malo gušću od one za palačinke.
8. Izvaditi štapiće, posuti preliv pa vratiti u rernu da se peku još 2-3 minuta.
9. Kada su gotovi, premazati svaki sa malo ulja.
10. U ulje za premaz možete dodati malo belog luka u prahu pa time premazati, budu još ukusniji.
