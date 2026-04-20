Ako mislite da su krastavci biljka koja uspeva gotovo sama od sebe i da joj je dovoljno samo malo sunca, vode i pristojno zemljište, možda je vreme da promenite način razmišljanja. Iako su to zaista važni uslovi za njihov razvoj, iskusni baštovani dobro znaju da pravi rezultat u bašti ne zavisi samo od osnovne nege, već i od toga koje biljke rastu pored njih.

Zašto je važno šta sadite pored krastavaca

Krastavci su poznati kao biljke koje vole toplotu, dosta svetlosti i redovno zalivanje. Ipak, to nije jedino što utiče na njihov rast i rodnost. Biljke koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini mogu da imaju značajnu ulogu u tome koliko će krastavci biti zdravi, koliko će brzo napredovati i koliko će plodova dati tokom sezone.

Mirođija je jedan od najboljih saveznika krastavaca

Foto: Privatna Arhiva

Jedna od biljaka koja se posebno preporučuje uz krastavce jeste mirođija. Mnogi je sade zbog mirisa i upotrebe u kuhinji, ali ona ima i veoma korisnu ulogu u bašti.

Mirođija privlači korisne insekte, među kojima su i oprašivači, ali i prirodni neprijatelji štetočina koje mogu ugroziti krastavce. To znači da prisustvo ove biljke može doprineti prirodnoj ravnoteži u bašti, bez potrebe da se odmah poseže za hemijskim preparatima.

Neven ne služi samo za ukras, već i za zaštitu

Odličan izbor za sadnju uz krastavce jeste i neven. Iako ga mnogi pre svega vezuju za lep izgled i jarke cvetove koji ulepšavaju baštu, njegova uloga je mnogo ozbiljnija od puke dekoracije.

Neven deluje kao prirodna zaštita i posebno se ističe kada je reč o lisnim vašima, koje umeju da naprave ozbiljan problem u bašti. Time što pomaže da se smanji pritisak štetočina, on krastavcima obezbeđuje stabilnije i mirnije uslove za rast.

Mahunarke obogaćuju zemljište i podstiču rast

Foto: Shuterrstock

Krastavci se veoma dobro slažu i sa mahunarkama, poput graška i pasulja. Ove biljke su posebno korisne zato što obogaćuju zemljište azotom, a upravo taj element ima veliku ulogu u rastu i razvoju mnogih biljaka u bašti.

Beli i crni luk pomažu kao prirodna zaštita

Još jedna korisna kombinacija podrazumeva sadnju krastavaca u blizini belog i crnog luka. Njihov jak i prepoznatljiv miris ne prija mnogim štetočinama, pa ove biljke mogu da deluju kao prirodna zaštita.

Ove biljke nikako ne treba saditi pored krastavaca

Iako postoje biljke koje krastavcima izuzetno prijaju, postoje i one koje bi trebalo držati dalje od istih gredica. Nisu sve kombinacije dobre, a pogrešan izbor može da uspori rast, oslabi biljke i poveća rizik od bolesti.

Među biljkama koje se ne preporučuju uz krastavce izdvajaju se krompir, žalfija i neke jake aromatične biljke. One mogu negativno da utiču na razvoj krastavaca, bilo tako što im remete uslove za rast, bilo tako što povećavaju verovatnoću za pojavu problema u bašti.

