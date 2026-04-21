Kraljica lepote Maiara Kristina de Lima Fiel preminula je od srčanog udara u 31. godini, samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da učestvuje na prestižnom takmičenju. Misica je pronađena bez svesti u svom domu u subotu oko 23.30, prenosi The Sun.

Hitne službe su brzo stigle na lice mesta i pokušavale su da je vrate u život više od sat vremena, ali nažalost bez uspeha. Navodno nije imala poznatu istoriju zdravstvenih problema. Iza nje su ostali suprug i sin.

Manekenka iz južnog Brazila pripremala se da učestvuje na novom takmičenju lepote krajem ovog meseca.

Brojne počasti i izrazi saučešća pristigli su Maiaru, koja je prošle godine ponela titulu Mis Londrina, a bila je i prva pratilja u izdanju izbora Mis Sarandi 2025/26.

Vitor Tavares, organizator takmičenja na kom je Maiara trebalo da učestvuje, napisao je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama:

"Bila je izuzetno posvećena i predana mlada žena. Imao sam zadovoljstvo da je upoznam lično krajem prošle godine. Od tog trenutka bilo je jasno koliko ozbiljno shvata ovaj san. Već je imala spremne sve kombinacije za takmičenje koje će se održati 29. aprila. Vežbala je, završila intervju, bila uzbuđena i puna planova. Baš juče smo razgovarali i pokazala mi je haljine, sve što je s tolikom pažnjom pripremala kako bi doživela taj trenutak.“

Rekao je da je i dalje u šoku zbog tragične vesti.

"Veoma je teško prihvatiti tako rani gubitak nekoga ko je bio pun života, snova i ciljeva. Mlada žena sa tako lepom budućnošću pred sobom“, zaključio je.

Maiara je posedovala kozmetički salon u Sarandiju i bila je stručna u oblasti estetike.

Njeni prijatelji, porodica i obožavaoci napisali su dirljive poruke posvećene mladoj kraljici lepote nakon vesti o njenoj smrti.

Jedan korisnik društvenih mreža napisao je: "Moje misli su uz njenu porodicu i prijatelje. Neka joj Bog podari večni mir.“

Drugi je rekao: "Počivaj u miru. Neka njen odlazak bude opomena svima nama da vodimo računa o svom zdravlju.“

Treći je prokomentarisao: "Život je takav. Ustanemo, a nemamo pojma šta nas čeka u naredna 24 sata.“

