Kratka, ali preslatka: Ovo su najlepša imena za devojčice!
Kratka imena za devojčice poslednjih godina sve su popularnija među roditeljima. Neka odišu modernim duhom, dok druga pripadaju bezvremenskoj klasici, pa predstavljaju savršen spoj tradicije i savremenog zvuka.
Izbor imena za bebu jedan je od najlepših zadataka budućih roditelja, a na odluku često utiču porodično nasleđe, običaji i sredina u kojoj žive. Za sve koji očekuju devojčicu, postoji mnogo kratkih i zvučnih imena koja osvajaju na prvo slušanje.
Kaja - ime je skraćenica više imena, poput Katarina, a poreklo seže od grčke reči "katharos" što znači čistoća, čistoća emocije.
Rita - više je tumačenja značenja ovog imena, a među njima su "uzvišena" i "ona koju Bog ljubi".
Sara - poreklo imena je u hebrejskoj reči "sarah" što znači princeza.
Tara - ime ima različita značenja u brojnim kulturama, a jedno od njih je zvezda. Često se povezuje i sa imenom reke i planine Tara.
Vita - ime izvedeno od latinske reči "vita" što znači život.
Una - ime je latinskog porekla i znači jedna, jedina.
Zara - ime je arapskog porekla i znači sjaj, blještavilo, s kurdskog se prevodi kao zlato, a može se tumačiti i kao izvedenica imena.
Mia - Pretpostavka je da je Mia skraćena varijanta imena Maria koje znači "velika dama". U romanskim jezicima "mia" znači "moja". Na grčkom "mea" znači "moja", "samo jedna".
Diva - dolazi od reči deva (devojka) ili je skraćeno od starog imena Divna. Može dolaziti i iz latinskog jezika u kojem znači "boginja".
Dora - ime grčkog porekla izvedeno od reči "doron" što znači dar ili poklon. Smatra se i skraćenom verzijom imena Teodora.
Nia - ime irskog porekla. Ovo je velška verzija starog irskog imena Niamh (Niv) što znači "sjaj".
Lea - Lea je jedna od mnogih različitih ženskih izvedenica muškog imena Leonardo, Leon i Leo. Lea je latinsko ime koje znači "lavica".
Tea - Ovo ime znači "boginja" na grčkom, a nadimak od dužeg imena Teodora.
Maša - Maša je varijanta imena Magdalena ili Marija, a zapravo je ruski nadimak za Mariju i znači "princeza ratnica".
Ema - Smatra se uglavnom da je uzeto od nemačkog "Emma" koje je izvedeno od germanskog "ermanischen, ermen, ermana, irmana", što znači "cela, sveobuhvatna, celokupna". Postoj i teorije da je skraćena verzija imena Emilija.
Lara - Skraćeno od Larisa koje znači "zaštita" ili od grčke reči "laros" što znači "slatko".
Lana - Izvedeno od naziva biljke lan, a u prenesenom značenju znači "nežna, prefinjena". Skraćeni oblik slovenskog imena Svetlana, pa tako znači "svetla".
Nina - Gruzijsko ime: od grčkog naziva za asirski grad Ninos, ujedno i skraćeni oblik imena Angelina. Na Kečua jeziku "Nina" znači "vatra", "žar".
Hana - Hana je hebrejsko ime koje znači "milost, zahvalnost". Na arapskom ima značenje: "razumevanje, iskusna pametna žena".
Ena - Ime koje je nastalo od imena Irena (grčki naziv Eirene) što znači "mir, boginja mira". Na keltskom ima značenje "strastvena ili vatrena". Na irskom ima značenje "zahvalna".
Ana - Ana potiče iz starohebrejskog "Hannah" koje ima značenje "milost, zahvalnost", što je kasnije prešlo u latinski jezik i izgovaralo se "Anna". Od ovog imena izvedena su imena Aneta, Anita, Anja i Eta.
Nika - Ime Nika je izvorno grčkog porekla, a Nika je bila boginja pobede.
