Zavese su jedan od onih elemenata enterijera koji vizuelno „omekšavaju“ prostor. Lepo padaju uz prozore, filtriraju svetlost i daju osećaj topline i udobnosti. Međutim, iza te mirne slike krije se nešto sasvim drugačije: slojevi prašine, mirisa i mikročestica koje se svakodnevno zadržavaju u tkanini.

U urbanim sredinama, gde je vazduh zagađeniji, zavese praktično funkcionišu kao svojevrsni filter za sve što ulazi kroz prozor — od prašine i polena, do dima, kuhinjskih mirisa, vlage i sitnih čestica iz vazduha, piše Metropolitan.si.

Stručnjaci upozoravaju da ih većina ljudi pere znatno ređe nego što bi trebalo. Iako spolja mogu izgledati čisto, u njima se vremenom nakuplja sve što lebdi u prostoru, što direktno utiče ne samo na izgled doma, već i na kvalitet vazduha.

Koliko često treba prati zavese?

Ne postoji jedno univerzalno pravilo, ali postoje jasne smernice:

U prosečnim uslovima preporučuje se pranje na svaka tri do šest meseci.

U gradskim stanovima, kao i u domovima gde se puši ili gde postoje kućni ljubimci, zavese bi trebalo prati najmanje svaka tri meseca, a po potrebi i češće.

U kuhinji i kupatilu, gde su prisutni para, vlaga i masnoće, održavanje treba biti još češće. Osobe koje pate od alergija posebno bi trebalo da obrate pažnju, jer redovno pranje može značajno smanjiti prisustvo alergena u prostoru.

Usisavanje zavesa Foto: Victor Zastolskiy / Alamy / Profimedia

Mali trikovi između pranja

Između dva pranja zavese ne treba ignorisati. Jednom ili dva puta mesečno mogu se usisati nastavkom za tekstil, povremeno protresti i redovno provetravati prostor. Ove jednostavne navike produžavaju osećaj svežine i smanjuju nakupljanje nečistoća.

Kako ih pravilno prati?

Pre pranja uvek je važno proveriti etiketu sa uputstvom za održavanje. Preporučuje se da se skinu svi kačići i dodaci, kao i da se koristi nežan program na nižoj temperaturi.

Nakon pranja, zavese je najbolje sušiti prirodno i vratiti ih na prozor dok su još blago vlažne — tako zadržavaju oblik i izbegava se potreba za peglanjem.

Ukratko, ako zavese perete „kad se setite“, verovatno ih ne perete dovoljno često. One svakodnevno skupljaju sve što vazduh nosi, a u gradovima je toga više nego ikada.

(Kurir.rs/citymagazine.rs)

