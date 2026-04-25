Sigurno vam se bar jednom desilo da kupite krastavac koji je gorak i pokvari celu salatu. Umesto da ga bacite, postoji jednostavan trik koji provereno uklanja gorčinu.

Jednostavan trik koji pravi razliku

Sve što treba da uradite jeste da odsečete vrh krastavca, a zatim tim odsečenim delom trljate ostatak krastavca. Nakon nekoliko sekundi pojaviće se bela pena na mestu preseka.

Foto: Shutterstock

Kako nestaje gorčina

Ta bela tečnost zapravo je znak da gorčina izlazi iz krastavca. Kada se pena pojavi, dovoljno je da je uklonite i krastavac dobro operete.

Stručnjaci objašnjavaju da krastavac sadrži prirodne supstance koje se najviše zadržavaju na krajevima i mogu izazvati gorak ukus. Ovim jednostavnim postupkom možete ih lako ukloniti i sačuvati svežinu ovog povrća.

Uz ovaj trik, gorak krastavac više neće biti problem u vašoj kuhinji.

