Đurđevdan, jedna od najpoštovanijih krsnih slava u našem narodu, uvek inspiriše da trpeza bude dostojna velikog praznika. Među jelima koja unose posebnu svečanost nalazi se i posna salata koju mnogi s pravom zovu kraljicom slavske trpeze.

Posna salata koju vam predlažemo za Đurđevdan je veoma dekorativna, a odlikuje je lagan, ali veoma bogat ukus. Savršena je za slave i druge svečanosti, može biti osvežavajuće predjelo ili prilog uz posne sarme ili ribu.

Posna salata sa tunjevinom

Sastojci:

400 g makarona
1 praziluk od oko 300 g
300 g šampinjona
2 konzerve tune (300-320 g)
4 do 5 kiselih krastavčića
350 g posnog majoneza
2 do 3 kisele crvene paprike
2 do 3 kisele šargarepe 

Priprema:

Propržite praziluk i šampinjone na malo ulja i dodajte začine. Iseckajte paprike, krastavčiće i šargarepu. U veliku činiju sipajte prohlađene makarone, pa dodajte tunjevinu, krastavčiće i majonez, i sve lepo sjedinite.

Stavite kalup na veliki tanjir i sipajte polovinu smese, pa poravnajte. Premažite majonezom, pospite šargarepom, a zatim dodajte šampinjone i praziluk. Pospite seckanom paprikom, pa sipajte drugu polovinu smese. Poravnajte i ponovo premažite majonezom. Posnu salatu dekorišite po želji.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

