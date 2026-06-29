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Razvedeni 37-godišnji muškarac, diplomac prestižnog IIT-a i direktor u kompaniji vrednoj milijarde dolara, izazvao je burne reakcije nakon što je izneo kontroverzne zahteve za buduću suprugu.

Navodno je tražio da žena bude devica, mlađa od 30 godina, brahmanske kaste, neudata i bez ikakvog prethodnog emotivnog iskustva. Ove zahteve podelila je na Instagramu bračna posrednica i dejting kouč Oendrila Kapur, što je pokrenulo veliku debatu na društvenim mrežama.

Razvedeni IIT diplomac šokirao javnost bizarnim zahtevima za partnerku

Oendrila Kapur ispričala je slučaj kada joj se 37-godišnji razvedeni muškarac obratio preko njene platforme za upoznavanje u potrazi za partnerkom. Njegovi zahtevi izazvali su nevericu: tražio je ženu mlađu od 30 godina, brahmanske kaste, neudatu i bez ikakvog prethodnog intimnog ili emotivnog iskustva. Ova priča ju je, kako kaže, zaprepastila, zbog čega je njegov profil na kraju odbijen.

Prema navodima Oendri­le Kapur, muškarac je dodatno tvrdio da je "negde u istraživanju pročitao" kako je "broj prethodnih partnera kod žene direktno povezan sa većom verovatnoćom neverstva u budućnosti", zbog čega je insistirao da njegova buduća supruga bude "devica."

Oendrila je istakla da je reč o 37-godišnjem razvedenom muškarcu, diplomcu prestižnog IIT-a i direktoru u kompaniji vrednoj milijarde dolara. Ipak, i pored njegovog profesionalnog uspeha, njegovi kriterijumi za izbor partnerke ocenjeni su kao zastareli i izazvali su brojne reakcije i kritike na društvenim mrežama.

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Kada je muškarac navodno izneo stav da "što žena ima više partnera, to su veće šanse da bude neverna u budućnosti", Oendrila Kapur mu je ukazala da bi po istoj logici to trebalo da važi i za njega, s obzirom na to da je i on ranije bio u braku. Međutim, on je na to odgovorio da je "on muškarac" i da poređenje nije fer, čime je dodatno izazvao reakcije i polemike u vezi sa dvostrukim standardima u njegovom razmišljanju.

Muškarac je, prema navodima, tvrdio da dobija ponude sa različitih platformi za upoznavanje, ali je ipak insistirao da mu neko "proverava i verifikuje" te kontakte, jer smatra da su takvi sajtovi "prepuni prevara i lažnih profila."

Kako je naveo, ne veruje tim platformama zbog mogućih prevara i zato želi da ima osobu koja bi za njega "proveravala i filtrirala" potencijalne partnerke pre nego što stupi u kontakt sa njima.

"On ima 37 godina. Razveden. Brahman. Direktor uspešne kompanije. I traži ženu bez prošlosti. Mlađu od 30. Nikad udata. Devica. Iste kaste. Rekao je to potpuno ozbiljno, bez zadrške. Kada sam ga pitala zašto njegova prošlost ne važi na isti način, rekao je: 'Zato što sam muškarac.' Čak je spominjao neko istraživanje o ženama i vernosti, ali nije umeo da kaže koje. Bio je vrlo uveren da to postoji. Onda sam ga pitala nešto jednostavno: da li misli da će porodica žene koju opisuje prihvatiti 37-godišnjeg razvedenog muškarca."

"Nije razmišljao o tome. I to je ono što većina ljudi propušta. Nije stvar samo u tome šta želiš, već u tome da li bi ono što želiš uopšte želelo tebe nazad. Jer ovo nije pitanje preferencije, već dvostrukih standarda. On nije tražio kompatibilnost, već garanciju. Garanciju da žena nema prošlost, da nema istoriju, da pre njega ne postoji ništa. Ali tako ne funkcionišu stvarni odnosi. Ženska prošlost ne određuje njenu vernost. To određuju njen karakter i vrednosti, način na koji se ponaša svakog dana..."

Reakcije na mrežama

Na Instagramu su usledili brojni komentari korisnika koji su osudili stavove iznete u priči. Jedan korisnik je napisao: "Razvedeni bi trebalo da traže druge razvedene", dok je drugi dodao: "Najveći krivci su često na vrhu." Treći komentar glasio je: "Ovakva drskost je neverovatna." Dok je jedan korisnik primetio: "Pogledajte komentare drugih muškaraca. Nije ni čudo što raste epidemija usamljenosti među muškarcima."

Kurir.rs