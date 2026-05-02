Sok od paradajza često nije prvi izbor kada se nalazimo ispred rafova u prodavnici, gde nas obično privlače sokovi od pomorandže ili jabuke. Međutim, ovaj neupadljivi napitak može imati više zdravstvenih prednosti nego što se to na prvi pogled čini.

Istraživanja su pokazala da redovno konzumiranje soka od paradajza može pozitivno uticati na zdravstvene parametre, a u jednom takvom istraživanju, učesnici su nakon godinu dana primetili značajne promene.

Sok od paradajza je bogat hranljivim i bioaktivnim materijama, a posebno se ističe likopen, prirodni antioksidans prisutan u paradajzu. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se likopen iz prerađenih proizvoda često bolje apsorbuje u organizmu nego iz svežeg povrća. To znači da jedna čaša soka može biti jednostavan način da povećate unos ovog korisnog jedinjenja u svakodnevnoj ishrani.

Pored toga, ovaj napitak može biti odličan izbor tokom dijete jer može zameniti slatke napitke i pomoći u kontroli apetita.

Zdravstvene prednosti soka od paradajza ne završavaju samo na kontroli apetita. Japansko istraživanje je pokazalo da redovno konzumiranje neslanog soka od paradajza može pozitivno uticati na zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Sok od paradajza imna projne zdravstvene prednosti Foto: Shutterstock

U studiji je učestvovalo skoro 500 ljudi, a kod onih sa povišenim krvnim pritiskom zabeležene su poboljšane vrednosti, dok su kod osoba sa poremećajem lipida primećene smanjenje nivoa "lošeg" LDL holesterola. Ovi rezultati pružaju ohrabrenje za uključivanje ovog napitka u svakodnevnu ishranu, ali je važno naglasiti da sok od paradajza ne može zameniti lekove ili terapiju.

Iako sok od paradajza ima svoje prednosti, važno je biti oprezan prilikom izbora proizvoda. Mnogi gotovi sokovi sadrže dodatne količine soli, što može imati suprotan efekat i povisiti krvni pritisak. Stoga je najbolje birati proizvode sa što manje dodataka ili, još bolje, praviti sok kod kuće.

Ako dobro podnosite paradajz i nemate zdravstvenih kontraindikacija, umerena konzumacija može postati dobra navika. Međutim, osobe sa bolestima bubrega, refluksom ili osetljivim želucem treba da budu posebno oprezne i da se konsultuju sa lekarom pre nego što unesu promene u ishranu.

Iako sok od paradajza nije čudesni eliksir, on svakako zaslužuje bolju reputaciju. Pristupačan je, jednostavan za pripremu i može pozitivno uticati na organizam, posebno ako birate varijantu bez dodatne soli.

(Kurir.rs/Srećne.rs)

VIDEO: Kako da lako oljuštite paradajz