Anamarija Čolte (35) otputovala je u Tursku po nove zube, ali je nakon prvog zahvata šest meseci živela sa izbrušenim zubima, nije mogla da jede čvrstu hranu i, kako kaže, ljudi su mislili da je penzionerka. Oporavak je bio mučan, a isti stomatološki zahvat u njenoj zemlji koštao bi je 26.000 funti, odnosno oko 30.000 evra.

Rugali su joj se da izgleda kao osamdesetogodišnjakinja

"Znali su da me zovu "stara", "zubalo" ili da pitaju "Gde su ti gornji zubi?", a neki su čak govorili da izgledam kao da imam 80 godina", ispričala je Anamarija pa dodala: "Bilo je to bolno, pogotovo jer nisu znali šta se dešava u pozadini. Izbegavala sam čvrstu hranu i pazila da ne opterećujem previše zube. Bio je to dug put, i fizički i emocionalno."

Sve je počelo zbog razmaka među zubima

Godinama se stidela svojih zuba i izbegavala da se smeje na fotografijama. Problem je počeo kada je imala 26 godina, kad joj se nakon ugradnje krunice stvorio razmak među zubima zbog loše postavljenog zagrižaja.

"S vremenom sam postala jako svesna tog razmaka među zubima. Uticalo je na moje samopouzdanje više nego što sam očekivala. Na fotografijama sam izbegavala pun osmeh, a ponekad bih čak i rukom prekrila usta dok se smejem", kazala je.

"Trpela sam mnogo uvreda, i uživo i na Tik-Toku. Ljudi su komentarisali moje zube, a neki su ih čak upoređivali sa "ogradom", što me je bolelo. To je definitivno narušilo moje samopouzdanje i učinilo me nesigurnom, pogotovo dok govorim ili se smejem."

Zahvat u Turskoj

Anamarija se odlučila za Tursku nakon što su joj u njenoj zemlji za zahvat ponudili cenu do 26.000 funti. Tokom prve posete uklonjen joj je stari protetski rad sa gornje vilice zbog infekcije. Zatim joj je ugrađeno pet implantata, te je urađena nadogradnja i korekcija kosti vilice. U martu ove godine vratila se kako bi dovršila tretman.

"Oporavak je trajao. Donji zubi pripremljeni su mi tek tokom druge posete. Nakon što su izbrušeni, dobila sam privremene zube u roku od dva dana. Pre završetka lečenja morala sam da se prilagodim i budem strpljiva, što nije bilo lako, ali znala sam da je to deo procesa. Volela bih da sam za ovu kliniku i ovu mogućnost znala mnogo ranije, poštedelo bi me to godina nesigurnosti," objasnila je.

Srećna sa novim osmehom

"Moj tretman je sada u potpunosti gotov. Neverovatno sam srećna ishodom. Zubar mi je rekao da bi uz pravilnu negu moji novi zubi trebalo da traju dugi niz godina, potencijalno 15 do 20, pa čak i duže. Dobra oralna higijena, redovni odlasci stomatologu i pravilna briga biće ključni za njihovo očuvanje," kaže Anamarija.

