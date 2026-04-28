Sa dolaskom toplijih dana mravi često ulaze u kuhinje u potrazi za hranom, ali se mogu ukloniti i bez hemikalija, pomoću prirodnih sredstava iz domaćinstva.

Jedno od rešenja je menta, čiji miris mravi ne podnose, pa se koristi u obliku biljke ili eteričnog ulja za premazivanje površina. Sirće pomešano sa vodom briše njihove tragove i sprečava ih da se vraćaju, dok limun deluje slično i dodatno ostavlja prijatan miris u prostoru.

Najefikasnijim prirodnim sredstvom često se smatra cimet, koji se može posuti na mestima gde se mravi kreću ili koristiti u obliku eteričnog ulja razblaženog u vodi.

Kombinacijom ovih metoda moguće je na jednostavan i bezbedan način sprečiti pojavu mrava u domu bez upotrebe agresivnih hemikalija.

