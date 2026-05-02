Gladiole u dvorištu u punom cvatu, posađene kao ukrasno cveće za kuću i baštu.

Postoji jeftin trik nakon kojeg sobne i dvorišne biljke polude od cvetanja za samo nekoliko nedelja. Sve što vam je potrebno jeste kesica svežeg pekarskog kvasca koja košta jedva 30 dinara. Ovaj rastvor godinama koriste iskusni baštovani i baštovanke, jer hrani zemlju, jača korenov sistem i tera biljku da gura novi cvet.

Zašto baš kvasac tera biljke da procvetaju kao lude

Kvasac je živi organizam pun vitamina B grupe, aminokiselina i minerala. Kada dospe u zemlju, hrani korisne mikroorganizme koji razgrađuju materije iz supstrata. Tako koren dobija pristup hranljivim sastojcima koje inače ne može da iskoristi.

Rezultat je vidljiv brzo: novi listovi, jače stabljike i prava eksplozija na granama, gde biljke jednostavno polude od cvetanja.

Pekarski kvasac Foto: Profimedia

Recept za moćan rastvor

Priprema je laka i traje pet minuta. Ne preskačite korake, jer kvasac mora da se aktivira pre nego što ode u zemlju.

10 grama svežeg pekarskog kvasca (pola kockice)

1 litar mlake vode (oko 30 stepeni)

1 kašika šećera

9 litara obične vode za razblaživanje

Rastvorite kvasac i šećer u mlakoj vodi i ostavite dva sata da prevri. Zatim koncentrat sipajte u kantu sa 9 litara hladne vode. Dobijate 10 litara prihrane dovoljne za desetak saksija ili manju leju u dvorištu.

Zalivanje biljaka Foto: Shutterstock

Kako pravilno zaliti biljke za bujno cvetanje

Zalivajte isključivo vlažnu zemlju, nikada suvu. Suva zemlja će povući rastvor prebrzo i opeći koren.

Sipajte oko šolju rastvora po srednjoj saksiji, a za veće žbunove ruža ili hortenzija u dvorištu po dva litra oko korena.

Najbolji efekat dobijate kada tretman ponovite tri puta tokom sezone. Prvi put u rano proleće, drugi put pred početak pupljenja, a treći u jeku leta. Nakon drugog tretmana videćete kako biljke polude od cvetanja i izbacuju duple pupoljke.

Koje biljke najbolje reaguju na ovaj rastvor

Rastvor kvasca odgovara gotovo svim cvetnicama, ali rezultati su najupečatljiviji kod ovih vrsta:

- geranije i muškatle na terasi

- ruže i hortenzije u dvorištu

- petunije, surfinije i begonije u žardinjerama

- orhideje i afričke ljubičice u stanu

- paradajz i paprika u bašti (bonus efekat na plodove)

Prvi vidljivi rezultati javljaju se za 7 do 10 dana, kada list dobija intenzivniju zelenu boju. Pupoljci niču nakon dve do tri nedelje.

Pripremite se da saksije postanu premale za svu tu bujicu cvetova koja će prekriti lišće.

Obilno cvetanje biljaka traje duže nego inače, jer biljke doslovno polude od cvetanja i ne staju do kasne jeseni.

Cveće Foto: Turistička organizacija Trstenik

Najčešće greške koje upropaste sve

Mnogi prečesto nasipaju kvasac misleći da će efekat biti jači, ali to je pogrešno. Previše kvasca iscrpljuje azot iz zemlje i biljka počinje da žuti.

Druga česta greška je upotreba vrele vode koja ubija ćelije kvasca pre nego što urade svoj posao.

Ne mešajte rastvor sa hemijskim đubrivima u istom danu. Razmak između prihrana mora biti najmanje 14 dana.

Čuvajte rastvor isključivo svež, jer nakon 24 sata gubi snagu i počinje neprijatno da miriše.

Šta uraditi ako biljka ne reaguje

Ako nakon mesec dana nema pomaka, problem najverovatnije nije u prihrani. Proverite da li biljka ima dovoljno svetla, da li je saksija premala i da li je supstrat zbijen.

Bez svetla nema cveta, ma koliko đubriva sipali.

