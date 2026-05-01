Prvomajski praznici mnogima prilika za roštiljanje u prirodi. Međutim, nakon uživanja u ovim specijalitetima od mesa, sledi čišćenje i spremanje što svima najteže pada.

Kako da jednostavno očistite roštilj nakon upotrebe, a da vam ne presedne priprema ukusnih obroka? Postoji nekoliko načina, a mi vam otkrivamo dva efikasna.

Tajna roštilj majstora za savršeno meso Foto: Filippo Carlot / Alamy / Profimedia

Očistite roštilj dok je još topao

Nakon što ste završili roštilj i nakon uklanjanja sve meso i ostatak sa roštilja, ostavite roštilj da gori još nekoliko minuta. Na ovaj način, ostaci masti i ostaci hrane će izgorjeti do kraja. Potrebno je samo nekoliko minuta da ostavite rešetku praznu, a zatim je uklonite sa toplote i toplote. Nakon što rešetka stoji nekoliko minuta van domašaja toplote, onda je pravo vreme za čišćenje. Dok je rešetka još topla, ali ne previše vruća, onda je dobro vrijeme za čišćenje, jer su naslage mesa i masti na njoj još uvijek mekane.

Koristite četku za roštilj

Najvažniji alat kojim je najlakše ukloniti ostatke mesa i masti sa rešetke za roštilj je čelična četka za roštilj. Ne morate da sačuvate rešetku, slobodno pritisnite snažno i pokušajte da uklonite sve ostatke masti iz nje. Zato je najbolje da to uradite kada je rešetka još topla, tako da možete lakše ukloniti sve ostatke hrane i nečistoće. Ako nemate četku pri ruci za uklanjanje prljavštine, koristite aluminijumsku foliju, zgužvajte je u loptu i napravite loptu od nje pomoću koje možete očistiti rešetku.