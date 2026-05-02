Seme trave danima stoji na površini zemlje, nezaštićeno i lako dostupno. Za vrapce, golubove i druge ptice, to je praktično gotov obrok.

Najkritičniji period je prvih 7 do 10 dana – dok seme ne proklija i ne “uhvati” se za zemlju.

Jednostavan trik sa aluminijumskom folijom

Refleksija svetlosti i pomeranje na vetru zbunjuju ptice i drže ih podalje.

Kako da to uradite:

- isecite trake folije širine 5–7 cm i dužine 30–45 cm

- pričvrstite ih za štapove, bambus ili kolčiće

- zabodite ih u zemlju oko mesta gde ste posejali travu

- rasporedite ih na svakih metar–dva

Bitno je da trake slobodno lepršaju na vetru – tada daju najbolji efekat.

Držite foliju 7–10 dana, dok trava ne počne da niče. Kada se koren formira, ptice gube interes jer seme više nije dostupno.

Aluminijumska folija Foto: Profimedia

Zašto ovo funkcioniše

Ptice se oslanjaju na vid. Nagli odsjaji svetlosti i nepredvidivo kretanje deluju kao potencijalna opasnost.

- svetlost se stalno menja

- folija se okreće i treperi

- efekat je najjači po sunčanom vremenu

Rezultat: ptice biraju sigurnije mesto za hranjenje.

Bezbedno i efikasno rešenje

Ova metoda ne šteti pticama – samo ih odvraća. Važno je znati da je efekat privremen: vremenom se ptice naviknu.

Ali to je sasvim dovoljno, jer do tada trava već nikne i učvrsti se u zemlji.

Ako želite gust travnjak bez gubitka semena, ne morate kupovati skupe preparate. Jednostavne trake aluminijumske folije mogu napraviti veliku razliku – brzo, jeftino i bez hemije.

(Kurir.rs/Žena)

