Ptice vam pojedu seme trave pre nego što nikne? Jedan trik će ih držati podalje!
Seme trave danima stoji na površini zemlje, nezaštićeno i lako dostupno. Za vrapce, golubove i druge ptice, to je praktično gotov obrok.
Najkritičniji period je prvih 7 do 10 dana – dok seme ne proklija i ne “uhvati” se za zemlju.
Jednostavan trik sa aluminijumskom folijom
Refleksija svetlosti i pomeranje na vetru zbunjuju ptice i drže ih podalje.
Kako da to uradite:
- isecite trake folije širine 5–7 cm i dužine 30–45 cm
- pričvrstite ih za štapove, bambus ili kolčiće
- zabodite ih u zemlju oko mesta gde ste posejali travu
- rasporedite ih na svakih metar–dva
Bitno je da trake slobodno lepršaju na vetru – tada daju najbolji efekat.
Držite foliju 7–10 dana, dok trava ne počne da niče. Kada se koren formira, ptice gube interes jer seme više nije dostupno.
Zašto ovo funkcioniše
Ptice se oslanjaju na vid. Nagli odsjaji svetlosti i nepredvidivo kretanje deluju kao potencijalna opasnost.
- svetlost se stalno menja
- folija se okreće i treperi
- efekat je najjači po sunčanom vremenu
Rezultat: ptice biraju sigurnije mesto za hranjenje.
Bezbedno i efikasno rešenje
Ova metoda ne šteti pticama – samo ih odvraća. Važno je znati da je efekat privremen: vremenom se ptice naviknu.
Ali to je sasvim dovoljno, jer do tada trava već nikne i učvrsti se u zemlji.
Ako želite gust travnjak bez gubitka semena, ne morate kupovati skupe preparate. Jednostavne trake aluminijumske folije mogu napraviti veliku razliku – brzo, jeftino i bez hemije.
