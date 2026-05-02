Slušaj vest

Posne sarme često nemaju pun i bogat ukus kao mrsne, ali uz prave sastojke mogu da budu jednako aromatične i zasitne. Ključ je u namirnicama koje daju punoću, masnoću i "mesnati" osećaj bez mesa.

Najčešće se koriste mleveni orasi i semenke suncokreta koji dodaju kremastu strukturu i blagu masnoću. Pečurke su jedan od glavnih zamena za meso jer, kada se dobro izdinstaju, daju dubok i zemljani ukus.

Posna sarma Foto: Pritnscreen

Za jaču aromu i karakter dodaju se beli luk, kao i začinsko bilje poput peršuna, mirođije i timijana. Posebno važnu ulogu ima paprika, naročito dimljena, jer daje dimljenu notu koja podseća na meso.

U fil se često ubacuje i dobro dinstano povrće poput luka, šargarepe i paprike uz paradajz, što stvara gustu i ukusnu osnovu. Kao dodatni trik pominje se i mala količina suvog grožđa, koja balansira ukuse i daje blagu slatkoću.

Uz ovu kombinaciju sastojaka, posne sarme mogu da budu bogate, sočne i vrlo slične mrsnoj varijanti po ukusu.

(Kurir.rs/Najžena)

