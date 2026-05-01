Koja obuća sme da se pere u veš mašini

Kada primetite da su vaše omiljene patike izgubile prvobitni sjaj i belinu, prirodno je da se zapitate smete li ih jednostavno poveriti veš-mašini. Iako je mašinsko pranje praktično i često veoma uspešno rešenje, neadekvatan pristup može trajno deformisati ili uništiti vašu obuću. Da biste izbegli neprijatna iznenađenja, ključno je pridržavati se pravila koja čuvaju materijal i produžavaju vek trajanja.

Šta sme, a šta ne sme u bubanj?

Prvi i najvažniji korak je analiza sastava obuće. Neki materijali odlično podnose mehaničko pranje, dok su drugi isključivo za ručno tretiranje.

Bezbedno za mašinu:

sportska obuća od platna ili sintetike,

obuća od kanvasa,

jednostavne kućne papuče bez aplikacija.

Obavezno izbegavati:

prirodnu kožu i antilop (prevrnutu kožu),

modele sa krznom ili filcom,

obuću ukrašenu cirkonima, metalnim detaljima i osetljivim vezom.

Pravilna priprema kao ključ uspeha

Pre nego što zatvorite vrata mašine, neophodno je obaviti "predradnje". Izvucite pertle i uloške kako bi se unutrašnjost temeljno isprala, a njih operite posebno. Takođe, obavezno očistite đonove od blata i kamenčića kako biste zaštitili filtere mašine. Veoma koristan trik je odlaganje obuće u mrežastu vrećicu ili staru jastučnicu, što ublažava udarce o bubanj. Da biste dodatno stabilizovali proces i smanjili buku, u mašinu ubacite nekoliko starih peškira.

Podešavanja koja čuvaju lepak i oblik

Visoka temperatura je najveći neprijatelj obuće jer može otopiti lepak koji drži đon. Držite se sledećih parametara:

voda ne toplija od 30 stepeni,

programi za osetljive materijale ili sportsku opremu,

blaga centrifuga (ispod 800 obrtaja) ili njeno potpuno isključivanje.

Umesto praškastih deterdženata koji ostavljaju mrlje, koristite tečna sredstva u umerenim količinama. Za uporne fleke na belim modelima, pre pranja nanesite mešavinu sode bikarbone i vode i lagano istrljajte starom četkicom za zube.

Pravilno sušenje bez deformacija

Najveća greška koju možete napraviti nakon pranja jeste korišćenje mašine za sušenje ili ostavljanje obuće na vrelom radijatoru. Ekstremna toplota će gotovo sigurno iskriviti materijal. Najbolje je da patike napunite belim papirom (kako bi zadržale formu) i ostavite ih da se prirodno suše na promaji, zaklonjene od direktnog sunca.

Iako je ovaj metod čišćenja efikasan, stručnjaci savetuju da se ne primenjuje previše često. Svako pranje u mašini pomalo slabi strukturu obuće, pa je najbolje koristiti ga samo za dubinsko čišćenje, dok se sitne mrlje uvek mogu ukloniti vlažnom krpom.

