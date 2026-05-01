Modni gigant Chanel je u utorak u francuskom gradu Bijaric predstavio svoju novu Cruise kolekciju za 2026/2027. godinu. Među brojnim kreacijama na pisti posebno se izdvojila letnja sandala koja izgleda kao da je samo napola završena.

Neobični komad obuće sastoji se od materijala koji jedva prekriva petu, dok celu konstrukciju drže na mestu samo dve vezane trake. Magazin Elle, koji je recenzirao ovu modnu reviju, naveo je da je dizajn namerno nepotpun i da se oslanja na ono što je sam brend nazvao kapicom za petu za bose noge.

Ipak, korisnici na društvenim mrežama su ovu obuću opisali kao bizarnu, a kako su fotografije počele da kruže, ljudi su u šoku i sa potpunom zbunjenošću pravili šale na račun inovacije poznate kuće.

Urnebesne reakcije

Komentari javnosti su apsolutno hit i otkrivaju koliko je publika zapravo iznenađena. Jedna osoba je na mreži Treds napisala da su ovo pravi pokazatelji recesije, s obzirom na to da nam prodaju samo pola cipele. Drugi pratilac se našalio pitanjem šta se to ovde zapravo dešava u ime faraona i oslobađanja naroda, dok je treći duhovito primetio da to uopšte i nije obuća, već samo njen početak.

Vrhunac humora bila je opaska korisnika koji je primetio kako niko nije tražio neudobniju i manje praktičnu žensku obuću, na šta je Šanel očigledno odgovorio samo sa molbom da im pridržimo pivo.

Kreativni direktor Matju Blazi objasnio je za stručne magazine da je kolekcija zapravo omaž pročišćenim stilskim kodovima koje je kuća uspostavila još dvadesetih godina prošlog veka, pozajmljujući elemente iz sportske i radne odeće, kao i iz mornarskih uniformi. On je otkrio da mu je u jednom trenutku tokom stvaranja neko od saradnika rekao da je sve to jednostavno previše.

Međutim, tada su naišli na neverovatnu, kolorizovanu fotografiju morske obale iz 1910. godine na kojoj se vide šatori sa baskijskim prugama u jednom prelepom haosu i eksploziji boja. Blazi je tada presekao, rekao da kreću i odlučio da nastave u tom smelim pravcu.

Zvezde u prvim redovima

Celokupan prikaz je na kraju izazvao oduševljenje među modnim kritičarima, a događaju u Francuskoj prisustvovale su i mnoge poznate zvezde. U prvim redovima našli su se proslavljena glumica Nikol Kidman, njena koleginica Tilda Svinton i popularni reper Ejsep Roki. I pored prisustva ovako velikih imena, potpuno gola obuća je bila prava i jedina zvezda večeri.

Za sada, ovaj neobični proizvod još uvek nije stavljen na spisak stvari za maloprodaju, pa njegova cena ostaje misterija.

